Usbekistans junge Eishockeystars verfolgen ihre Träume, denn der Sport erfreut sich wachsender Beliebtheit.

Usbekistan verzeichnet derzeit ein steigendes Interesse am Eishockey, das damit zu einer der beliebtesten Sportarten des Landes wird. Unsere Korrespondentin Galina Polonskaya besuchte ein Training der nationalen Eishockey-Jugendmannschaft. Dort lernte sie entschlossene junge Sportler kennen.

Mannschaftskapitän Jasurbek Rustamkhonov entwickelt sich zu einem der vielversprechendsten Hockeytalente Usbekistans. Im vergangenen Jahr führte er sein Team bei der Eishockey-Meisterschaft Asiens und Ozeaniens der U18-Junioren in der Mongolei zum Sieg und erzielte dabei beeindruckende 14 Tore. Jasurbek erklärte der Reporterin, dass Hockeyspieler vor allem schnell Entscheidungen treffen können müssen.

Künftige Champions auf dem Eis

Mannschaftstrainer Abdumadjid Nasirov, selbst ein ehemaliger Hockeyspieler, erlebte in den 1990er-Jahren, wie das Interesse am Hockeysport nachließ, die Eisstadien geschlossen wurden und es keine Nationalmannschaft mehr gab. 2018 wurde schließlich der Eishockeyverband gegründet und er kehrte auf das Eis zurück, um junge Talente zu trainieren. Heute ist Abdumadjid zuversichtlich, dass er künftige Champions ausbildet.

Bakhtiyor Fazilov, der Präsident des usbekischen Hockeyverbands, erklärte gegenüber der Reporterin, dass das vorrangige Ziel der Organisation die Teilnahme an der Hockey-Weltmeisterschaft 2025 sei. Die Spiele in der modernen HUMO-Arena in der Hauptstadt Taschkent ziehen inzwischen leidenschaftliche Fans an. Sie bietet ein Forum für Spieler wie Jasurbek, der sagt, er wolle der Welt "authentisches usbekisches Hockey" präsentieren.