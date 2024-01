Video. Winterschwimmen in China: Schwimmwettbewerb unter eisigen Temperaturen

Winterschwimmen in China: In der chinesischen Stadt Harbin haben Schwimmbegeisterte den zugefrorenen Songhua freigeschaufelt, um in einem Schwimmwettbewerb gegeneinander anzutreten. Trotz eisiger Temperaturen sprangen die Teilnehmer begeistert in den kalten Fluss. Viele Schwimmende waren über 70 Jahre alt.

