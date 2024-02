Der Gewinner der Trophäe wurde von einer Jury aus 59 Motorjournalisten aus 22 europäischen Ländern ausgewählt.

Der Renault Scenic E-Tech hat den prestigeträchtigen Preis für das Auto des Jahres 2024 gewonnen und sich mit 329 Punkten gegen BMW und Peugeot durchgesetzt.

Der Gewinner wurde bei der Eröffnung des Genfer Automobilsalons bekannt gegeben, der nach vier Jahren Abwesenheit wieder auf die internationale Bühne zurückkehrte.

Der französische Elektro-SUV konkurrierte mit dem BMW 5er und dem Peugeot 3008, die den zweiten bzw. dritten Platz belegten, und ließ die vier Modelle BYD Seal, Kia EV9, Toyota C-HR und Volvo EX30 hinter sich.

In der Türkei, Ungarn, Frankreich, dem Vereinigten Königreich, Spanien, den Niederlanden, Italien, Luxemburg und Belgien war das Renault-Modell der Favorit, wie die Umfrage ergab.

Ein 100% elektrisches Familienauto

Da es schwierig ist, die Größe eines Familienautos mit der erforderlichen Leistung eines reinen Elektromotors zu kombinieren, hat dieses Marktsegment noch Wachstumspotenzial.

Der Renault Scenic E-tech wurde bereits als starker Konkurrent des Tesla Model Y in Bezug auf Preis und Reichweite bezeichnet, da das Modell der französischen Marke mit seiner leistungsstärksten elektrischen Langstreckenbatterie bis zu 610 km weit fahren kann. Der Startpreis in Frankreich beträgt 39.990 Euro.

"Der Gewinn der prestigeträchtigen Auszeichnung 'The Car of the Year' erfüllt alle Mitarbeiter der Renault Gruppe und die Marke Renault mit großem Stolz", sagte Renault CEO Fabrice Cambolive in einer Erklärung.

"Diese Anerkennung zeigt, dass wir die richtigen Entscheidungen getroffen haben: eine rekordverdächtige Reichweite, ein großzügiges und einladendes Platzangebot und das alles bei einer sehr guten Umweltbilanz! Wenn man dann noch den Fahrspaß und die 'voiture à vivre'-Ausstattung wie das neue Solarbay-Panoramadach oder das OpenR Link-System der neuesten Generation mit integrierten Google-Systemen hinzunimmt, hat der Scenic alle Voraussetzungen, um seine Position auf dem europäischen E-Fahrzeugmarkt zu festigen."

Die ersten Modelle sollen noch in diesem Jahr ausgeliefert werden.

Der 100. Jahrestag des Genfer Automobilsalons

Nach vier Jahren Abwesenheit vom internationalen Veranstaltungskalender, hauptsächlich wegen der COVID-19-Pandemie, feiert der Internationale Automobil-Salon Genf (GIMS) sein 100-jähriges Bestehen. Jahrestag der Verleihung des "Car of the Year", die am Eröffnungstag des Automobilsalons stattfand.

"Nach einer langen Abwesenheit von vier Jahren ist der Internationale Automobil-Salon Genf wieder da", sagte Alexandre de Senarclens, Präsident des Veranstalters Comité Permanent du Salon International de l'Automobile, einer gemeinnützigen Stiftung mit Sitz in Genf.

"Wir freuen uns, die Hersteller und Besucher im Palexpo wieder mit einem innovativen Format begrüßen zu können. Wir befinden uns in einem dynamischen und unternehmerischen Umbauprozess, und unser Ziel ist es, die Messe von Jahr zu Jahr wachsen zu lassen".

Die diesjährige Veranstaltung verspricht 15 Welt- und Europapremieren von Fahrzeugen sowie weitere Veranstaltungen und Aussteller, darunter der chinesische Automobilhersteller BYD und Formel 1 Merchandising.

Die Veranstaltung wird vom 27. Februar bis zum 3. März 2024 im Palexpo in Genf, Schweiz, für die Öffentlichkeit zugänglich sein.