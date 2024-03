Sehen Sie sich die so schönen wie ergreifenden Gewinner der British Wildlife Photography Awards an.

Ein Foto eines mit Seepocken bedeckten Fußballs hat bei den diesjährigen British Wildlife Photography Awards den Hauptpreis gewonnen.

Der Fotograf Ryan Stalker fand den Ball auf der Isle of Portland in der Grafschaft Dorset vor der Südküste Englands angespült. Da Seepocken, auch Gänsefußkrebse genannt, im Vereinigten Königreich nicht heimisch sind, glaubt er, dass sie eine epische Reise über den Atlantik hinter sich haben.

Oberhalb des Wassers sieht sie aus wie ein normaler Fußball. Unter der Wasseroberfläche jedoch klebt eine Kolonie von Seepocken an seiner Unterseite - eine eindringliche Erinnerung an die Auswirkungen der vom Menschen verursachten Verschmutzung auf die empfindlichen Ökosysteme der Ozeane.

Dieser Abfall kann auch Lebewesen mit sich bringen, die in britischen Gewässern überleben und zu invasiven Arten werden könnten", sagt Ryan, der für das Bild mit dem Titel "Ocean Drifter" zum britischen Naturfotografen des Jahres 2024 und zum Gewinner der Kategorie Küste und Meer gekürt wurde. "Mehr menschliche Abfälle im Meer könnten das Risiko erhöhen, dass mehr Lebewesen an unsere Küsten gelangen".

Sein Bild war eines von mehr als 14 000 Einsendungen für den jährlichen Wettbewerb, der mit 5 000 Pfund (5 850 Euro) dotiert ist und in einem Bildband veröffentlicht wird.

Von scheuen Bäumen bis hin zu einem balancierenden Fuchs- hier sind die Gewinner einiger anderer Kategorien der British Wildlife Photography Awards 2024.

'Ocean Drifter': Overall Winner - British Wildlife Photographer of the Year. © Ryan Stalker / British Wildlife Photography Awards

Gewinner Tierporträts: Ein Star, eingefroren mitten im Flug

Der Fotograf Mark Williams wollte mit seinem Beitrag "Starling at Night" den Vogel mitten im Flug festhalten.

"Ich hatte die Vögel in meinem Garten schon seit einiger Zeit beobachtet, wie sie Sonnenblumenkerne und Erdnüsse aus dem Futterhäuschen fraßen", sagt Mark.

"Ich wollte das Gefühl der Bewegung und der Flugmuster in meinen Bildern einfangen und gleichzeitig die feinen Details der Vögel bewahren."

'Starling at Night': Animal Portraits winner. © Mark Williams / British Wildlife Photography Awards

Habitat-Gewinner: Balanceakt eines Fuchses

"The Tightrope Walker" von Daniel Valverde Fernandez fängt einen Rotfuchs ein, der sich geschickt an einem Ast entlang bewegt und dabei von den Sonnenstrahlen subtil beleuchtet wird.

'The Tightrope Walker': Habitat winner. © Daniel Valverde Fernandez / British Wildlife Photography Awards

Gewinner von "Hidden Britain": Blauer Schmetterling bei Sonnenuntergang

An einem Sommerabend sitzen drei blaue Schmetterlinge (Polyommatus icarus) auf einer Wiese in diesem Bild mit dem Titel "Three's a Crowd".

"Sie sind so schöne kleine Insekten und eine Bereicherung für jede Wildblumenwiese oder jeden Garten", sagt der Fotograf Ross Hoddinott. "Blauschwärmer sind sehr gesellige Insekten, und man findet sie oft dicht beieinander - oder sogar auf demselben Gras oder derselben Blume.

'Three's a Crowd': Hidden Britain winner. © Ross Hoddinott / British Wildlife Photography Awards

"Wild Woods" Gewinner: Buchen zeigen ihre "Baumkronen-Schüchternheit"

Kahle Buchen zeigen in dieser Aufnahme mit dem Titel "Beech for the Sky" von Graham Niven ihre "Kronenschüchternheit", bei der sich die Kronen von ausgewachsenen Bäumen nicht berühren.

"Abgesehen von der wundervollen Aussicht, die sich einem bietet, ist es auch eine gute Ausrede, um sich im Wald hinzulegen", sagt Graham Niven über das Bild, das in einem Hain in Dunbar in East Lothian, Schottland, aufgenommen wurde.

'Beech for the Sky': Wild Woods winner. © Graham Niven, Niven Photography / British Wildlife Photography Awards

RSPB Young British Wildlife Photographer of the Year: : Ein fliehendes Blässhuhn

Der Preis der Königlichen Vogelschutzgesellschaft RSPB, "Young British Wildlife Photographer of the Year", der junge Menschen ermutigt, sich mit der Natur zu beschäftigen, ging an Max Wood für "Running on the Water".

"Ich wachte um 4.45 Uhr morgens auf, in der Hoffnung, am Frensham Pond in Surrey Bilder von Wasservögeln im Gegenlicht zu machen", sagt Max. "Im Laufe des Morgens begannen die Sonnenstrahlen durch die Bäume am Rande des Teiches zu scheinen und erzeugten Scheinwerfer im Morgennebel".

'Running on Water': RSPB Young British Wildlife Photographer of the Year winner. © Max Wood / British Wildlife Photography Awards

Sehen Sie sich die anderen Gewinner und Zweitplatzierten in unserer Fotogalerie hier an.

Was sind die British Wildlife Photography Awards?

Die British Wildlife Photography Awards (BWPA) sind ein angesehenes Schaufenster der Naturfotografie in Großbritannien. Er dient als wichtige Erinnerung an den Wert unserer Wälder, Feuchtgebiete und anderer Ökosysteme.

Für den Wettbewerb 2025 können ab sofort Beiträge unter bwpawards.org eingereicht werden. Fotograf:innen aller Erfahrungsstufen können ihre Bilder einreichen.