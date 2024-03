Die Auszeichnung "Europäischer Baum des Jahres", die Bäume mit interessanten Geschichten aus ganz Europa zusammenbringt und gleichzeitig die Bedeutung unserer Verbindung zur Natur hervorhebt, geht an eine 200 Jahre alte Buche.

In einer Welt voller Spaltung, Wut und Verzweiflung ist es kathartisch, etwas Unumstrittenes zu haben, das wir alle bewundern können.

Das ist es, was uns der Preis "Europäischer Baum des Jahres" mit seiner jährlichen Auswahl der einzigartigsten und schönsten Bäume aus dem ganzen Kontinent bietet - und der Gewinner des Jahres 2024 ist eine 200 Jahre alte polnische Buche mit dem Spitznamen "Herz des Gartens".

Dieser majestätische Baum mit seinem ungewöhnlich dicken Stamm steht im Zentrum des botanischen Gartens der Universität Breslau in der Region Niemcza in Polen.

Er erhielt 39 158 Stimmen und ist damit der dritte polnische Baum in Folge, der den jährlichen Wettbewerb gewinnt.

Wie Bäume uns zusammenbringen können

"Ich habe noch niemanden getroffen, der mir gesagt hätte, dass er keine Bäume mag", sagt Adam Holub, Projektmanager bei Nadace Partnerstvi, einer tschechischen Umweltorganisation, die den 2011 ins Leben gerufenen Wettbewerb organisiert.

"Es gibt zwei Symbole, die man sehr effektiv nutzen kann, um eine wichtige Botschaft mit einem ökologischen Aspekt zu vermitteln - Bäume und Bienen", so Holub.

Das Hauptziel des Wettbewerbs darin ihm zufolge darin, die Beziehung zwischen den Gemeinden, in denen die Bäume stehen, und zur Umwelt zu fördern.

"Er soll auch eine Gelegenheit bieten, lokale Vertreter auf die europäische Ebene zu bringen", erklärt er. "Wir glauben, dass es wichtig ist, dass die Menschen an der Basis ihre Gedanken an die Spitze tragen".

Dies geschieht bei der Preisverleihung, die am Mittwoch Abend im Europäischen Parlament in Brüssel stattfand und an der mehrere Abgeordnete des Europäischen Parlaments und Vertreter der Gemeinden der nominierten Bäume teilnahmen.

Die "Trauerbuche von Bayeux" aus Frankreich, die den zweiten Platz belegte. Emmanuel Boitier/Emmanuel Boitier

In diesem Jahr haben 15 Länder an dem Wettbewerb teilgenommen und Bäume mit einer langen Geschichte vorgeschlagen, von einer uralten Olive bis hin zu einem Baum, der ein wenig Hilfe braucht, um stehen zu bleiben. Hier sind einige der bemerkenswerten Nächstplatzierten:

Frankreichs hilfsbedürftige Schöne

Auf dem zweiten Platz mit 24.807 Stimmen liegt die französische "Trauerbuche von Bayeux".

Dieser 160 Jahre alte Baum mit seiner 40 m hohen Baumkrone braucht eine Stützkonstruktion, um stehen zu bleiben. Aber die Mühe lohnt sich, um diese wahre Schönheit zu erhalten.

Der drittplatzierte Beitrag Italiens, "Der tausendjährige Olivenbaum von Luras". Valerio Atzori Corpo

Italiens alter Olivenbaum

An dritter Stelle mit 13 933 Stimmen steht der "Tausendjährige Olivenbaum von Luras".

Wie der Name schon sagt, ist dieser Baum sehr alt. Man schätzt, dass er in Luras, einer kleinen Stadt auf Sardinien, schon seit 3000-4000 Jahren steht. Wir sprechen hier also von der Bronzezeit. Auf der Website des Preises heißt es: "ein wahres Symbol für Widerstandsfähigkeit und Kontinuität".

Portugals Beitrag zum Europäischen Baum des Jahres 2024, der den vierten Platz belegte. José Couceiro da Costa

Portugals schlichte und elegante Schönheit

Auf dem vierten Platz mit 13 508 Stimmen liegt Portugals Kamelienbaum. Dieser wunderschön gepflegte Baum steht in den hundertjährigen Gärten der alten Villa Margaridi in der Stadt Guimarães.

Tschechiens "Birnbaum inmitten eines Feldes" belegte den fünften Platz. Tom Kalous

Tschechien - die beständige Natur

Den fünften Platz mit 10 433 Stimmen belegt der treffend benannte "Birnbaum inmitten eines Feldes" aus der Tschechien.

Seine charakteristische Form wurde durch die starken Westwinde in der Region beeinflusst. Laut der Website von Europas Baum des Jahres "hat er die Kollektivierung in der ehemaligen Tschechoslowakei, die Flurbereinigung und den Bau von Landgewinnungsanlagen überlebt". Wie viele von uns können das von sich behaupten?

Die vollständige Auswahl der Beiträge für 2024 finden Sie auf der Website des Wettbewerbs.