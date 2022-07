Rendez-vouz: Europas Kulturkalender

Zum ersten Mal befasst sich in Spanien eine Ausstellung mit dem künstlerischen Schaffen des US-Amerikaners Alex Katz. Der 95-Jährige ist seit Mitte der 1950er fester Bestandteil der Popart-Szene. Im Mittelpunkt der Kunstschau in Madrid stehen Gesichter.

In der Provence im Süden Frankreichs wird in die Tasten gehauen. Das Klavierfestival gehört zu den wichtigsten Veranstaltungen dieser Art in Europa: Mit dabei sind neue und altbekannte Namen.

Seit 1952 ist Elisabeth II. britische Königin. Anlässlich des diesjährigen Thronjubiläums zeigt eine Ausstellung im Buckingham Palast unter anderem Schmuck, Kleidungsstücke und Porträtaufnahmen der 96-Jährigen.