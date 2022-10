James-Bond-Schauspieler Daniel Craig ist mit einem Orden ausgezeichnet worden, den auch der von ihm dargestellte Agent 007 trägt. Den Order of Saint Michael and Saint George erhielt der 54-Jährige am Dienstag auf Schloss Windsor von Prinzessin Anne (72), der Schwester von König Charles III.

"Wir haben sie erwartet"

Auf dem Twitter-Account der Königsfamilie wurde ein Foto von der Zeremonie veröffentlicht, auf dem Craig den Orden von der Princess Royal umgehängt bekommt. "We've been expecting you ..." (Wir haben Sie erwartet...) hieß es dazu - eine Anspielung auf die Bond-Filme, in denen unter anderem Bösewicht Blofeld diesen Satz zu dem berühmten Geheimagenten sagt.

Der Order of Saint Michael and Saint George gilt als eine der höchsten Auszeichnung in Großbritannien. Nur Bürger von Großbritannien und dem Commonwealth können Mitglieder in diesem Orden werden.