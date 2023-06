Haben Sie sich jemals gefragt, wie Diana oder Kurt Cobain aussehen würden, wenn sie noch am Leben wären?

Die Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz beunruhigen die Experten weiterhin, denn die Gefahr, dass Systeme der künstlichen Intelligenz den Menschen überlisten könnten, wird durch das Aufkommen einer neuen Generation von hochgradig fähigen KI-Chatbots wie ChatGPT immer größer. Manche machen sich diese neuen kreativen Werkzeuge aber auch zu eigen, indem sie sie in ihrem künstlerischen Handwerk einsetzen.

Einer von ihnen ist der amerikanische Kreativdirektor Micah Daigle, der die Synthografie ("KI-Kunst") als Teil seines Design-Workflows übernommen hat.

Daigle schult Designer im Umgang mit neuen Tools für KI-Designs und verwendet Midjourney, ein generatives Programm für künstliche Intelligenz, um Kunst zu schaffen.

Seine neue Sammlung von KI-Bildern stellt sich ein "Multiversum mit Fotos von Menschen vor, die in unserer Zeitlinie zu jung gestorben sind".

Berührende Hommagen an Stars, die schnell und hell ausgebrannt sind, oder geschmacklose, gefälschte Bilder, die das Andenken an verlorene Ikonen beschmutzen könnten?

Urteilen Sie selbst... Und bleiben Sie dran für die letzten beiden.

Robin Williams mit 72 Jahren Micah Daigle

Robin Williams (1951 – 2014)

Der beliebte Schauspieler und Komiker war 63 Jahre alt, als er 2014 starb. Er wurde am 11. August in seinem Haus in Kalifornien tot aufgefunden. Der Autopsiebericht kam zu dem Schluss, dass sein Tod ein Selbstmord durch "Erstickung durch Erhängen" war. Der Schauspieler, der Klassiker wie Der Club der toten Dichter, Mrs. Doubtfire und Good Will Hunting drehte, litt zeitlebens unter Depressionen und Angstzuständen. Außerdem litt er an diffuser Lewy-Körper-Demenz, die Williams' Witwe Susan Schneider als "den Terroristen im Gehirn meines Mannes" bezeichnete. Micah Daigles beeindruckendes AI-Foto von Williams zeigt sein unnachahmliches Grinsen und wirkt herzerwärmend und traurig zugleich, wenn man bedenkt, dass es sich um einen wahren Entertainer handelt, der unzähligen Fans so viel Freude bereitet hat und der uns zu früh verlassen hat.

John Lennon, 83-jährig Micah Daigle

John Lennon (1940 - 1980)

Der legendäre Sänger der Beatles wurde am 8. Dezember 1980 ermordet. Lennon signierte ein Exemplar von "Double Fantasy" für Mark David Chapman vor seinem Hotel, bevor er zu einer mit seiner Frau Yoko Ono zu einer Aufnahmesession aufbrach. Danach kehrten Lennon und Ono in ihr Hotel zurück. Chapman schoss Lennon vor dem Eingang aus nächster Nähe zweimal in den Rücken und zweimal in die Schulter. Der Sänger wurde im Roosevelt Hospital für tot erklärt. Zu Daigles Arbeit gibt es nichts zu sagen - es ist unheimlich, wie glaubwürdig diese Alterung wirkt.

Prinzessin Diana als 62-jährige Micah Daigle

Prinzessin Diana (1961 - 1997)

Diana, Prinzessin von Wales, war 36 Jahre alt, als sie am 31. August bei einem Autounfall im Pariser Pont de l'Alma-Tunnel ums Leben kam, während der Fahrer den Paparazzi zu entkommen versuchte. Daigles KI-Kreation schafft es, etwas von Dianas Ausstrahlung und sicherlich auch von ihren Haaren wiederzugeben. Die Fans der Prinzessin des Volkes werden sich sicher unnötig über jedes Bild aufregen, das das Image der Prinzessin des Volkes irgendwie "trüben" könnte. Aber ich finde dieses Bild funktioniert.

Freddie Mercury mit 77 Micah Daigle

Freddie Mercury (1946 - 1991)

Der berühmte Queen-Frontmann starb am 24. November 1991 an einer Bronchopneumonie im Zusammenhang mit seiner AIDS-Erkrankung. Daigle hat den berühmten Schnurrbart des Sängers beibehalten (hier sieht er eher aus wie Poirots Oberlippenpolster), aber das Foto wirkt nicht ganz so wie Mercury. Was meinen Sie?

Aaliyah mit 44 Micah Daigle

Aaliyah (1979 - 2001)

Die amerikanische Sängerin und Schauspielerin Aaliyah war erst 22 Jahre alt, als sie bei einem Flugzeugunglück auf den Bahamas ums Leben kam. Das überladene Flugzeug, in dem sie saß, stürzte nach dem Start ab, wobei alle neun Menschen an Bord ums Leben kamen. Dieses Porträt scheint mir eine angemessene und respektvolle Hommage an die Sängerin, die Hits wie "Age Ain't Nothing But A Number" und "Try Again" geschrieben hat.

Kurt Cobain, 56 Micah Daigle

Kurt Cobain (1967 - 1994)

Der Nirvana-Rocker, Aushängeschild der Generation X und einer der einflussreichsten Rockmusiker aller Zeiten, starb ca. 5. April im Alter von 27 Jahren an einem offensichtlichen Selbstmord. Um seinen Tod ranken sich Gerüchte, darunter hartnäckige Anschuldigungen, er sei ermordet worden, und Theorien, seine Frau Courtney Love sei in seinen Tod verwickelt gewesen. Diese Theorien besagen, dass Cobain an einer Überdosis Heroin starb, bevor er erschossen wurde, im Gegensatz zum offiziellen Polizeibericht, wonach er an einer selbst zugefügten Schusswunde starb. Dieses KI-Porträt ist unverkennbar Kurt, aber es fühlt sich nicht ganz so an wie Kurt mit 56. Es hat den typischen Grunge-Stil des Singer-Songwriters, aber ein paar Falten unter den Augen und ein bisschen mehr Weiß im Bart reichen meiner Meinung nach nicht aus.

Der King mit 88? Micah Daigle

Elvis Presley (1935 - 1977)

Elvis Presley, eine weitere Legende und einer der meistverkauften Musikkünstler aller Zeiten, starb im Alter von 42 Jahren nach jahrelangem Missbrauch von verschreibungspflichtigen Medikamenten und ungesunden Essgewohnheiten. Am 16. August 1977 wurde er nach einem heftigen Herzinfarkt bewusstlos auf dem Badezimmerboden seines Anwesens Graceland aufgefunden. Das Porträt von Daigle zeigt den 88-jährigen Presley in einer schlankeren Gestalt, sieht aber in meinen Augen eher aus wie das uneheliche Kind von Christopher Walken oder Johnny Cash als wie der King.

Whitney Houston als 60-jährige Micah Daigle

Whitney Houston (1963 - 2012)

Irre, dass der Tod der berühmten Sängerin schon über ein Jahrzehnt her ist. Houston war erst 48 Jahre alt, als sie leblos in der Badewanne ihrer Hotelsuite aufgefunden wurde. Der Gerichtsmediziner stellte fest, dass Houstons Tod durch versehentliches Ertrinken und die Folgen einer atherosklerotischen Herzerkrankung im Zusammenhang mit Drogenkonsum verursacht wurde. Das Bild einer 60-jährigen Houston sieht echt aus, ist aber auch ein wenig deprimierend, denn wir haben 2012 nicht weniger als eine der größten Sängerinnen aller Zeiten verloren.

Jim Morrison mit 80 Micah Daigle

Jim Morrison (1943 - 1971)

Der Sänger, Songschreiber und Dichter, Frontmann der Doors, hat als Hippie-Rebell und Ikone der Gegenkultur ein bleibendes Erbe hinterlassen. Seine Alkoholsucht führte zu seinem unerwarteten Tod im Alter von 27 Jahren in Paris, einem vorzeitigen Ableben, das oft mit dem berüchtigten und von manchen als problematisch angesehenen (weil das Motto "Lebe schnell und stirb jung" verherrlichenden) Club der 27 in Verbindung gebracht wird - zu dem auch andere in diesem Artikel genannte Personen wie Kurt Cobain und Amy Winehouse gehören. Was Daigles KI-Darstellung betrifft, so scheint die Alterung akkurat zu sein, auch wenn es mich etwas beunruhigt, Morrison wie Neil Young aussehen zu sehen. Vielleicht ist es besser, sich nicht vorzustellen, wie manche Ikonen gealtert wären, um die Aura des todgeweihten Poeten nicht zu zerstören. Apropos, das nächste Bild ist ebenso beunruhigend…

Urgroßmutter Marilyn? Micah Daigle

Marilyn Monroe (1926 - 1962)

Das stimmt irgendwie gar nicht. Was meinen Sie?

Amy Winehouse mit 40, wenn sie denn doch in die Rehab gegangen wäre Micah Daigle

Amy Winehouse (1938 - 2011)

Die viel vermisste britische Soul- und Bluessängerin, die Hits wie "Rehab", "Back to Black" und "You Know I'm No Good" geschrieben hat, kämpfte ihr Leben lang mit Drogenmissbrauch und Sucht. Amy Winehouse starb am 23. Juli 2011 im Alter von 27 Jahren an einer Alkoholvergiftung. Dieses Bild der 40-jährigen Winehouse wirkt akkurat und vermeidet es klugerweise, die Auswirkungen der Drogen auf das Gesicht der Sängerin zu zeigen.

Ein 44-jähriger Heath Ledger in der Küche seiner Großeltern Micah Daigle

Heath Ledger (1979 - 2008)

Der mit einem Oscar ausgezeichnete australische Schauspieler war eines der vielversprechendsten Talente Hollywoods. Er starb am 22. Januar 2008 an den Folgen einer versehentlichen Überdosis von verschriebenen Medikamenten. So sehr wir ihn auch vermissen, die KI-Darstellung von Ledger funktioniert hier nicht ganz, finde ich, denn er sieht eher aus wie ein zerzauster Orlando Bloom. Ich bin mir auch nicht sicher, was ich von dem Küchenhintergrund halten soll…

Der wilde Rapper als gereifter Mann Micah Daigle

Tupac Shakur (1971 - 1996)

Der amerikanische Rapper gehört neben Aaliyah zu den jüngsten toten Berühmtheiten auf dieser Liste. Er wurde am 7. September 1996 von einem unbekannten Angreifer beim Vorbeifahren in LA erschossen. Nach seiner Ermordung wurde Shakurs einstmaliger Freund und späterer Rivale Notorious B.I.G. als Verdächtiger gehandelt; auch er wurde sechs Monate später bei einer weiteren Schießerei im Vorbeifahren ermordet. Daigles Bild ist keiner meiner Favoriten, da Tupac (vor allem sein Bart) zu sehr nachbearbeitet aussieht und das Gesicht ein wenig zu sehr an Dwayne "The Rock" Johnson erinnert...

Eine 84-jährige Hirschkuh? Micah Daigle

Bambis Mutter (zu früh)

Nur ungern möchten wir Ihnen sagen, dass die meisten weiblichen Weißwedelhirsche höchstens acht Jahre alt werden. 84 Jahre alt zu sein, geht vielleicht ein bisschen zu weit…

Ein alter Löwe Micah Daigle

Mufasa (etwa 25 Minuten nach Beginn von "König der Löwen")

Leck mich, Scar! Der König ist zurück und fordert seinen rechtmäßigen Thron! Was die Altersangabe angeht, so beträgt die durchschnittliche Lebenserwartung eines afrikanischen Löwen in freier Wildbahn etwa 15 Jahre und in menschlicher Obhut bis zu 30 Jahre. Es handelt sich also um einen älteren Mufasa, der mit köstlichen Leckereien verwöhnt wird. Solange er bei uns ist, sagt niemand etwas, alles ist in Ordnung, nur bitte stirb nicht wieder, danke.

Mehr über Micah Daigle und seine Arbeit können Sie hier erfahren.