Fotomontagen im Handumdrehen: Wie künstliche Intelligenz für Falschmeldungen missbraucht werden kann

Protestiert der französische Präsident Emmanuel Macron gegen seine eigene Rentenreform?

Sie sehen richtig. Oder doch nicht?

Inmitten des anhaltenden Ärgers in Frankreich über die Rentenreform und die gesellschaften Unruhen, die durch Präsident Macrons umstrittenen Gesetzentwurf ausgelöst wurden, haben sich Menschen erfinderisch mit künstlicher Intelligenz ausgetobt.

In den vergangenen Tagen tauchten im Internet einige erstaunlich echt scheinende Bilder auf, die mit technischen Hilfsmitteln erstellt wurden.

Sie wurden mit Midjourney, einem Programm für künstliche Intelligenz, geschaffen, das von einem Unternehmen mit Sitz in San Francisco, Midjourney Inc, erdacht wurde und im März 2022 herauskam. Das Programm greift auf freizugängliche Aufnahmen zurück.

Die fünfte Auflage dieses Hilfsmittels kam am 16. März in Umlauf und kann von allen genutzt werden. Es genügen einige wenige Handgriffe, um fast jedes beliebige gefälschte Bild zu erstellen. Manche haben sich sofort daran gemacht und Fotomontagen erschaffen, die sich mit den derzeitigen Ereignissen befassen.

So findet man im Internet Aufnahmen von Macron, der auf einem Haufen Unrat sitzt, er ist als Müllmann zu sehen oder demonstriert gar gegen seine eigene Rentenreform.

Schauen Sie selbst:

Emmanuel Macron: Spaziergang durch Paris? Reddit - Twitter

Auf dieser Fotomontage scheint Macron an einer Kundgebung teilzunehmen Twitter- Reddit

Auch in den Vereinigten Staaten haben Menschen das Programm genutzt, um Fotomontagen zu erstellen: Im Internet kursieren Bilder von einer angeblichen Festnahme Donald Trumps. Seit der Altpräsident verkündete, dass er in dieser Woche von seiner Verhaftung ausgehe, machten sich einige daran, eine solche Szene am Rechner zu erschaffen.

Beeindruckend und beunruhigend

Die Ergebnisse sind beeindruckend - und ein wenig beunruhigend.

Denn einerseits lassen die Fotomontagen, die nicht vorgeben, die Wirklichkeit abzubilden, einen schmunzeln. Andererseits macht der technische Fortschritt von Programmen, bei denen künstliche Intelligenz zum Einsatz kommt, deutlich, dass auf diese Weise auch Falschmeldungen oder betrügerische Angaben verbreitet werden könnten. Denn einige dieser Fälschungen sehen täuschend echt aus.

Erst kürzlich sind mehrere Berichte veröffentlicht worden, in denen der US-Handelsausschuss die Bevölkerung vor dem Aufkommen von Programmen warnt, die auf künstlicher Intelligenz aufbauen, darunter ChatGPT, Microsofts Vall-E und insbesondere der App VoiceLab, einem Sprachbearbeitungsprogramm. Damit können Stimmen nachgeahmt werden. Das kann zu Missbrauch führen. Zum Beispiel, wenn die Stimmen von Angehörigen mit Hilfe eines solchen Programms nachgeahmt werden, um Menschen vorzugaukeln, dass ihre Angehörigen in Schwierigkeiten sind und schnell Geld brauchen.