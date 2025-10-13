US-Präsident Donald Trump hat in einer offiziellen Proklamation den Kolumbus-Tag, der am Montag begangen wird, als nationalen Feiertag im ganzen Land wieder eingeführt und ihn als Hommage an "Amerikas ursprünglichen Helden" und die Beiträge der italo-amerikanischen Gemeinschaft dargestellt.

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Diese Entscheidung zeigt den aktuellen kulturellen und politischen Wandel in den USA. In den vergangenen Jahren hatten viele Bundesstaaten und Städte dieses Datum durch den Tag der Ureinwohner ersetzt, um die von der Ankunft der Europäer auf dem Kontinent betroffenen Ureinwohner zu ehren.

In der am 9. Oktober unterzeichneten Proklamation wird Christoph Kolumbus als "Gigant der westlichen Zivilisation" bezeichnet und "Linksradikale" beschuldigt, zu versuchen, seine Figur aus dem öffentlichen Raum zu tilgen, indem Statuen entfernt und der Name dieses Feiertags geändert wird.

Trump drängt darauf, "sein Vermächtnis des Glaubens, des Mutes und der Beharrlichkeit zurückzufordern", wobei er jede Erwähnung von historisch belegter Kritik unterlässt, die auf die Folgen seiner Expeditionen hinweisen, darunter Gewalt, Kolonisierung und Krankheiten, unter denen die einheimische Bevölkerung Amerikas zu leiden hatte.

Die Geste fällt in eine Zeit der starken politischen Polarisierung. Zwischen 2020 und 2024 entstanden Bewegungen, die den Tag der indigenen Völker als Alternative propagierten, um den Stimmen indigener Gemeinschaften und Wissenschaftler Gehör zu verschaffen, die das heroische Narrativ über Kolumbus in Frage stellen.

Für viele bedeutet das Feiern von Kolumbus, die Tatsache zu ignorieren, dass seine Ankunft in Amerika der Beginn einer jahrhundertelangen kolonialen Herrschaft war. Kerri Malloy, Professorin für Native American Studies, sagte letzte Woche zu NPR: "Man kann die Geschichte der Entdeckung nicht erzählen, ohne die Geschichte der Ausbeutung zu erzählen."

Kolumbus, Italiener oder Spanier?

Darüber hinaus ist die Herkunft von Kolumbus seit jeher Thema von Debatten. Obwohl er in Trumps Proklamation ohne Einschränkung als Mann aus Genua beschrieben wird, haben zahlreiche Studien und Theorien andere mögliche Ursprünge vorgeschlagen - katalanisch, portugiesisch und sogar galizisch - und argumentieren, dass seine Identität möglicherweise absichtlich verschleiert wurde.

Diese Unklarheit über seine Person hat jahrzehntelang sowohl akademische als auch populäre Diskussionen angeheizt, die weit über die aktuelle amerikanische Politik hinausgehen.

Der Kolumbus-Tag wurde erstmals 1892 nach dem Lynchmord an 11 italienischen Einwanderern in New Orleans als Geste der Versöhnung gegenüber der italo-amerikanischen Gemeinschaft eingeführt. Später, im Jahr 1934, wurde er zu einem gesetzlichen Feiertag.

Seine Bedeutung hat sich jedoch weiterentwickelt, da er zwischen dem Stolz einer Einwanderergemeinschaft und dem historischen Gedenken der einheimischen Bevölkerung hin- und hergerissen ist. Im Jahr 2021 war Präsident Joe Biden der erste, der den Tag der indigenen Völker an diesem Datum offiziell anerkannte.

Trump setzt auf ein nationalistisches Narrativ, das Kolumbus mit den Gründungswerten Amerikas identifiziert, obwohl der Seefahrer nie einen Fuß auf das heutige US-Territorium gesetzt hat.

In seiner Proklamation stellt er die Ankunft im Jahr 1492 als einen Akt des "Glaubens" und des "Mutes" dar und verherrlicht die Atlantiküberquerung als Vorspiel zur amerikanischen Unabhängigkeit im Jahr 1776. "Mehr als 500 Jahre nach der Ankunft von Kolumbus in der Neuen Welt folgen wir seinem Beispiel, und danken ihm für sein Leben voller Mut und Tapferkeit", heißt es in dem Text.

Verschiedene indigene Organisationen verurteilten die Botschaft des Präsidenten als Fortführung eines "kolonialen Mythos" und feierten die Tatsache, dass, selbst wenn Trump den Kolumbus-Tag offiziell wieder einführt, mehr als 17 Staaten und zahlreiche Städte den Tag der indigenen Völker inoffiziell eingeführt haben und ihn unabhängig von der Proklamation weiterhin feiern werden.