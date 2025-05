Video. Nachbildung von Columbus' Flaggschiff legt in London an

Die Nao Santa María, die 2018 von der spanischen Nao Victoria Stiftung gebaut wurde, ist für die Öffentlichkeit zugänglich und bietet einen seltenen Einblick in das Zeitalter der Entdeckungen. Mit einer Länge von 28 Metern rekonstruiert die Replik das Aussehen und die Struktur einer Karavelle aus dem 15. Jahrhundert und kombiniert dabei historisches Design mit modernen Sicherheitsanpassungen. Besucher können das Schiff betreten, um die Mannschaftsquartiere, die Kapitänskajüte und die Frachträume zu erkunden. Dort geben Ausstellungen Einblicke in die transatlantischen Reisen und enthüllen die harten Realitäten des Lebens auf See zur Zeit von Kolumbus. Das Schiff bleibt bis zum 8. Juni in London.