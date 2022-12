Bericht: Russlands iranische Drohnen eigentlich aus dem Westen

Die im Iran hergestellten Drohnen, die von der russischen Armee eingesetzt werden, um die Stromversorgung der Ukraine anzugreifen und das vom Krieg heimgesuchte Land in Dunkelheit zu tauchen, bestehen „fast ausschließlich“ aus Komponenten, die von Unternehmen mit Sitz in Europa, den USA und Asien hergestellt werden, so ein Bericht.

Die Ergebnisse, die von Conflict Armament Research, einer in Großbritannien ansässigen Organisation, die den Einsatz illegaler Waffen in Konflikten verfolgt, veröffentlicht wurden, stellen die seit langem etablierten Sanktionen der UNO gegen den Iran in Frage - und üben weiteren Druck auf die Europäische Union und ihre Verbündeten aus, Schlupflöcher schließen.

Durch mehrere Reisen in die Ukraine konnte das Team von Conflict Armament Research zwei Modelle sogenannter „Kamikaze“-Drohnen – die Shahed-131 und die Shahed-136 – sammeln und analysieren. Diese Drohnen können sich selbst zerstören, sobald sie ihr Ziel treffen , zusammen mit der Mohajer-6, einer taktischen und Kampfdrohne.

Die drei unbemannten Luftfahrzeuge wiesen mehrere Ähnlichkeiten mit anderen im Iran hergestellten Drohnen auf, die zuvor zwischen 2017 und 2022 im Nahen Osten dokumentiert worden waren, was führende Ermittler zu dem Schluss führte, dass die Drohnen, die Russland für den Krieg gegen die Ukraine einsetzte, im Iran zusammengebaut worden waren.

Als eine neue Welle von Drohnenangriffen Kiew traf, sprach Euronews mit Damien Spleeters, dem stellvertretenden Direktor von Conflict Armament Research, um herauszufinden, wie diese hochsensiblen Komponenten westlicher Herkunft in den Iran gelangen konnten.

„Wir haben (in den Drohnen) Komponenten aus verschiedenen europäischen Ländern gefunden“, sagte Spleeters und bezog sich auf Satellitennavigationssysteme und -motoren.

„Normalerweise haben Hersteller sehr wenig Kontrolle darüber, wo ihre Produkte landen. Deshalb versuchen wir, Vertriebskanäle zu identifizieren, die in dem Sinne problematisch sein könnten, dass sie von Russland oder dem Iran genutzt wurden, um diese Komponenten zu erwerben."

Spleeters erklärte, dass einige der westlichen Komponenten, die in im Iran hergestellten Drohnen gefunden wurden, im Rahmen der derzeitigen Sanktionen überwacht werden sollten, andere jedoch einfache Handelsartikel waren, die frei erworben werden konnten.

„Nicht alles ist kontrollierbar. Es wäre unrealistisch zu glauben, dass wir jedes einzelne Modell von Komponenten kontrollieren können, die in Drohnen oder anderen Waffen verwendet werden können“, sagte der Analyst.

„Aber sicherlich können die Rückverfolgung, die Aufzeichnungen und die Transparenz in der Lieferkette verbessert werden. Das kann zu besseren Due-Diligence-Bemühungen führen.“

Auch Russland nutzte diese Verfügbarkeit und begann vor der Invasion, Material zu horten, als der Handel mit Europa und den USA weitgehend unbehindert war.

Es ist unklar, wie lange der aktuelle russische Bestand halten wird. Einige der kürzlich in Russland gebauten Marschflugkörper, die zum Angriff auf Kiew eingesetzt wurden, enthielten westliche Komponenten, warnte Spleeters.

„Ich glaube nicht, dass wir uns etwas vormachen sollten: (Russland) wusste, dass Sanktionen kommen würden, und sie wussten, dass es vielleicht schwieriger sein würde, das Material zu beschaffen, das sie brauchen, um weiter Waffen zu bauen“, sagte er.

„Aber diese Vorräte sind endlich. Sie sind nicht dafür gemacht, ewig zu dauern.“

Da ein Ende des Ukraine-Krieges nicht in Sicht ist, versuchen die Europäische Union und ihre Partner, Schlupflöcher zu schließen und ihre Sanktionen gegen Russland zu verschärfen.

Das jüngste Paket aus Brüssel enthält ein Exportverbot für in der EU hergestellte Drohnen, die für Russland, den Iran oder für jedes andere Land bestimmt sind, das verdächtigt wird, Wladimir Putins Kriegsmaschinerie zu ölen.

„Es ist entscheidend, dass Sanktionen und Sanktionsmechanismen auf Beweisen beruhen. Das heißt, wenn Sie Russland effektiv daran hindern wollen, die Komponenten zu erwerben, die es zur Herstellung von Waffen benötigt, müssen Sie zuerst wissen, welche Komponenten sie tatsächlich verwenden, um weiterhin diese Waffen herzustellen. Und Sie müssen wissen, wie Russland es geschafft hat, sie zu erwerben", sagte Spleeters.

„Und sobald Sie diese Informationen haben, wird es ein bisschen einfacher, die Kontrolle durchzusetzen und Russland daran zu hindern, diese Komponenten zu erwerben.“

Sehen Sie sich das Video oben an, um mehr über im Iran hergestellte Drohnen zu erfahren.