Schengen-Beitritt von Rumänien und Bulgarien: Abstimmung im Dezember

Der seit langem festgefahrene Streit um den Schengen-Beitritt Rumäniens und Bulgariens könnte Anfang Dezember erneut zur Abstimmung gestellt werden.

Dies ist zumindest die Absicht Spaniens, das derzeit die sechsmonatige rotierende EU-Ratspräsidentschaft innehat und die politische Agenda bestimmt.

Die Aufnahme neuer Mitglieder in den Schengen-Raum, in dem die Grenzkontrollen abgeschafft wurden, erfordert die einstimmige Billigung durch den Rat Justiz und Inneres, in dem die Innenminister der 27 Mitgliedstaaten vertreten sind.

Die letzte Sitzung unter dem Vorsitz des spanischen Ratsvorsitzes ist für den 5. und 6. Dezember angesetzt.

"Wir hoffen, dass dies während des letzten Innen-Rates der spanischen Präsidentschaft im Dezember Realität wird", sagte Fernando Grande-Marlaska, Spaniens amtierender Innenminister, am Donnerstag und wies darauf hin, dass der Schengen-Beitritt Rumäniens und Bulgariens eine "Priorität" der spanischen Präsidentschaft sei.

"Ich bin sicher, dass es möglich sein wird. Wir werden im Dezember unser Bestes tun, um eine Einigung zu erzielen. Wir versuchen, diese Einigung zu erreichen, und ich drücke die Daumen, aber wir arbeiten sehr hart daran", fügte Grande-Marlaska hinzu.

Rumänien und Bulgarien wird seit langem der Zugang zum Schengen-Raum verweigert, einer der greifbarsten Errungenschaften der europäischen Integration. Die passfreie Zone umfasst 27 Länder, darunter 23 EU-Mitglieder, und über 423 Millionen Bürger.

Die Europäische Kommission, die neue Anträge prüft, hat seit 2011 erklärt, dass sowohl Rumänien als auch Bulgarien alle Kriterien für den Beitritt zum Schengen-Raum erfüllt haben, wie etwa den Austausch von Sicherheitsinformationen, die polizeiliche Zusammenarbeit und die Grenzverwaltung.

Die Präsidentin der Kommission, Ursula von der Leyen, hat in ihrer jährlichen Rede zur Lage der Europäischen Union im September einen neuen Appell für die Mitgliedschaft ausgesprochen.

"Sie haben es bewiesen: Bulgarien und Rumänien gehören zu unserem Schengen-Raum. Also lassen Sie uns sie endlich aufnehmen - ohne weitere Verzögerung", sagte von der Leyen.

Doch Österreich steht dem im Weg.

Die anhaltend hohe Zahl der irregulären Grenzübertritte an den EU-Außengrenzen, die für die ersten acht Monate des Jahres 2023 auf rund 232.350 geschätzt wird, ist für das Land Argument genug, um die weitere Schengen-Erweiterung zu verzögern.

Immer mehr Mitgliedstaaten wie Österreich, Deutschland, Polen und die Tschechische Republik haben vorübergehende Grenzkontrollen eingeführt, um den Strom von Asylbewerbern einzudämmen, die in den Grenzstaaten ankommen und später nach Norden weiterziehen.

"Unsere Position ist, dass das Schengen-System als Ganzes nicht funktioniert, daher sind wir nicht offen für seine Erweiterung", sagte der österreichische Innenminister Gerhard Karner im August.

Die Position Österreichs wird von Rumänien und Bulgarien angefochten, die argumentieren, dass ihre Gebiete weder zur Westbalkan- noch zur zentralen Mittelmeerroute gehören, über die die meisten Migranten kommen.

Das Thema ist in beiden Ländern sehr heikel, da ihr Ausschluss den Eindruck eines diskriminierenden, zweigleisigen Integrationsprojekts erweckt.

Aufgrund der Einstimmigkeitsregeln ist es Österreich jedoch gelungen, den Prozess im Alleingang zu blockieren.

In einer dramatischen Abstimmung im vergangenen Dezember lehnte das Land die Ambitionen Rumäniens ab, was eine wütende Reaktion von Präsident Klaus Iohannis auslöste. Zusammen mit den Niederlanden lehnte Österreich auch die Bewerbung Bulgariens ab.

Zusätzliches Öl ins Feuer goss die Tatsache, dass Kroatien während derselben Abstimmung, bei der viel auf dem Spiel stand, als 27. Schengen-Mitglied angenommen wurde.

Seitdem sind alle Augen auf Wien gerichtet, in der Hoffnung auf ein Zeichen des Wandels. Doch die Geduld wird langsam knapp: Rumänien hat sogar damit gedroht, Österreich vor dem Europäischen Gerichtshof zu verklagen, um das erneute Veto anzufechten.

"Wir arbeiten mit Österreich, wir arbeiten mit allen 27 Mitgliedsstaaten zusammen und ich denke, dass wir am Ende erfolgreich sein werden", sagte Grande-Marlaska am Donnerstagmorgen.

Auf die Frage, ob Österreich immer noch Widerstand leiste, sagte Grande-Marlaska: "Ja, aber wir versuchen, voranzukommen."