Er sollte der Mittelstandsbeauftragte von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen werden. Doch nun hat Markus Pieper hingeworfen. Der Vorwurf: CDU-Parteienklüngel.

Der umstrittene Mittelstandsbeauftragte Markus Pieper wird seinen Posten bei der Europäischen Kommission nicht antreten - eine kleiner Paukenschlag zur Unzeit - wenige Wochen vor den Europawahlen.

Die Entscheidung, Pieper, der wie Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen der deutschen CDU angehört, einen lukrativen Posten mit rund 20.000 Euro Monatsgehalt zu geben, könnte kurz vor denEuropawahlen einen ordentlichen Beigeschmack haben.

In einer Erklärung, die auf X veröffentlicht wurde, sagte Pieper, die Rolle sei "aus parteipolitischen Gründen missbraucht" worden. Er beschuldigte unter anderem EU-Industriekommissar Thierry Breton, seine Ernennung "boykottiert" zu haben.

"Die Dinge werden nach den Europawahlen mit den absehbaren neuen Mehrheiten anders aussehen", fügte Pieper hinzu - was darauf hindeutet, dass künftige Einstellungen von Kommissionsbeamten von den Wahlen beeinflusst werden könnten, bei denen ein Anstieg der Unterstützung für rechte Parteien erwartet wird.

Breton nahestehende Quellen bezeichneten Piepers Behauptungen als "bestenfalls lächerlich", während der Chefsprecher der Kommission, Eric Mamer, eine Stellungnahme ablehnte. Mamer gab jedoch offen zu, dass die Turbulenzen vor den Wahlen eine Rolle gespielt haben, nachdem die Abgeordneten mit 382:144 Stimmen für die Aufhebung der Ernennung Piepers gestimmt hatten.

"Der Kontext, in dem sich dieses ganze Verfahren in den letzten Wochen entwickelt hat, ist nicht ruhig", sagte Mamer. "Wenn wir das Ende der Wahlen abwarten, werden wir zu einem Zeitpunkt kommen, an dem das Verfahren in einem besseren Umfeld stattfinden kann.

Die Einstellung von Pieper war umstritten, da er bei den Bewertungstests schlechter abgeschnitten haben soll als andere Kandidaten und von Breton, dem zuständigen Kommissar, nicht unterstützt wurde, was offensichtlich im Widerspruch zu den offiziellen Ernennungsrichtlinien für Führungskräfte steht.

"Piepergate" kommt zu einem heiklen Zeitpunkt

Der Fall kommt zu einem wichtigen Zeitpunkt in Brüssel, da sowohl in der Kommission als auch im Parlament ein Wechsel ansteht.

Von der Leyen kämpft derzeit für eine zweite fünfjährige Amtszeit als Kandidatin der Mitte-Rechts-Partei der Europäischen Volkspartei.

Den meisten Umfragen zufolge wird die EVP wahrscheinlich an erster Stelle stehen, aber es ist unwahrscheinlich, dass sie eine absolute Mehrheit erhält. Um ins Amt gewählt zu werden, wird sie mit ziemlicher Sicherheit eine Art Koalition mit den Abgeordneten bilden müssen, die derzeit ihre Rivalen sind.

Und diese Abgeordneten nutzen "Piepergate", um sich zu profilieren.

Von der Leyen sei mit der Ernennung Piepers "zu weit gegangen", und "sein Rückzug sei der einzige Ausweg aus der unerträglichen Situation", die sie und die EVP geschaffen hätten, heißt es in einem Beitrag der Sozialisten und Sozialdemokraten, der zweitgrößten Fraktion des Parlaments, auf X.

Daniel Caspary und Angelika Niebler, Europaabgeordnete, die die deutsche Delegation der EVP leiten, sagten, es sei "bedauerlich", dass die Ernennung "sabotiert" und zu einem "reinen Wahlkampfthema" geworden sei.

"Markus Pieper wäre ein sehr guter KMU-Beauftragter für die Europäische Kommission gewesen", so Niebler und Caspary in einer per E-Mail versandten Erklärung. "Sein jahrelanges Engagement für den Mittelstand macht ihn zur idealen Besetzung für diese Aufgabe."

Obwohl "Piepergate" den Butterpreis nicht verändern wird, können EU-Einstellungskrisen manchmal eine übergroße Wirkung haben.

Ein EU-Skandal mit einem Zahnarzt

Vor langer Zeit, im Jahr 1999, war ein früherer Kommissionspräsident, Jacques Santer, gezwungen, nach einem Skandal zurückzutreten, bei dem einer seiner Kommissare einen Zahnarzt in eine leitende Beraterposition berufen hatte.

Und in einer Rede letzte Woche wies der EU-Bürgerbeauftragte, der für die Untersuchung von Missständen in der Verwaltungstätigkeit zuständig ist, auf "einige besorgniserregende Gründe" in Bezug auf die Politisierung von Beamtenposten hin.

Obwohl sie sich nicht direkt auf den Fall Pieper bezog, sagte die Bürgerbeauftragte Emily O'Reilly, dass es "auch eine offenkundige politische Entwicklung in der Einstellung" des höchsten Entscheidungsgremiums der Kommission gegeben habe, und warnte, dass "diese Tendenz zu offener Politisierung tiefer in die Funktionsweise des Systems hineinreichen könnte".

Mamer sagte heute, dass es für O'Reilly "keinen Grund" gebe, den Fall Pieper weiter zu untersuchen, da die Kommission "alle relevanten Verfahren bei der Auswahl beachtet" habe.

Ein kleines "Geschmäckle" am Rande: Seit 2014 lehrt Markus Pieper an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, mit den Schwerpunkten Europäische Integration und Lobby-Einfluss.