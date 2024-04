Die Abgeordneten sprachen sich mit 382 gegen 144 Stimmen dafür aus, die Entscheidung zur Ernennung von Markus Pieper wegen des Verdachts auf politische Günstlingswirtschaft rückgängig zu machen.

Die Abgeordneten des Europäischen Parlaments forderten heute (am 11. April) mit 382 zu 144 Stimmen, die Ernennung von Markus Pieper zum Beauftragten der Europäischen Kommission für Kleinunternehmen rückgängig zu machen.

Die Ernennung von Markus Pieper hat zu Vorwürfen der politischen Vetternwirtschaft gegen Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen geführt. Es ist jedoch nicht klar, wie viel Einfluss die Abstimmung der Abgeordneten auf eine Entscheidung einer anderen EU-Institution haben wird.

Der Änderungsantrag, der von Europaabgeordneten der Grünen, der Sozialisten und Demokraten sowie der zentristischen Fraktion der Erneuerbaren vorgeschlagen wurde - über den Euronews letzte Woche exklusiv berichtete - stellt in Frage, ob bei der Auswahl von Pieper die Grundsätze des Verdienstes, des Geschlechts und der geografischen Ausgewogenheit berücksichtigt wurden".

Einer dieser Abgeordneten, Daniel Freund von den Grünen aus Deutschland, sagte am Mittwoch, Pieper habe den lukrativen Vier-Jahres-Posten bekommen, weil er in der gleichen deutschen Partei wie von der Leyen ist, der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands.

"Ich weiß nicht, wie wir es den Wählern erklären können."

Die Episode sei "traurig und beschämend", sagte Daniel Freund und fügte hinzu: "Ich weiß nicht, wie wir es den Wählern erklären können."

Das Plenum des Europäischen Parlaments hat Freund nun formell zugestimmt und erklärt, die EU-Exekutive solle das Verfahren zur Besetzung des Postens, der mit einem Gehalt von 20.000 Euro pro Monat verbunden ist, in einer "wirklich transparenten und offenen Weise" wieder einleiten.

Ein paralleler Änderungsantrag von Piepers Verbündeten besagte, dass das Verfahren "formal, fair und mehrstufig" gewesen sei und dass "Bewertungsverfahren ... nicht für parteipolitische oder persönliche Wahlkampfziele genutzt werden sollten".

Dieser Änderungsantrag von Ivan Štefanec (Slowakei/EVP) wurde nicht angenommen.

Die Entscheidung fiel im Rahmen der Beschlussfassung der Abgeordneten über den EU-Haushalt nach einer umfassenden Debatte, die von der russischen Einmischung bis zur Anerkennung des Staates Palästina reichte.

Der Schritt der Gesetzgeber folgt auf tagelange Aufregung über die Nominierung - auch von einigen von der Leyens eigenen hochrangigen Leutnants.

Kritik auch von EU-Kommissaren

Bei einem regulären wöchentlichen Treffen der Kommissare am Mittwoch beschwerten sich der Franzose Thierry Breton und der Spanier Josep Borrell über einen Mangel an Transparenz und kollektiver Entscheidungsfindung an der Spitze der EU-Exekutive, so eine mit der Diskussion vertraute Quelle gegenüber Euronews.

Aber diese Debatte scheint das Ergebnis nicht verändert zu haben, da der slowakische Kommissar Maroš Šefčovič aus der Sitzung hervorging, um Reportern mitzuteilen, dass die Regeln und Verfahren im Fall Pieper eingehalten worden seien.

Auch wenn der Änderungsantrag angenommen wurde, ist nicht klar, welchen Einfluss er auf die Kommission haben wird. Pieper hat bereits einen Vertrag unterzeichnet, um seine Arbeit am kommenden Dienstag, dem 16. April, aufzunehmen.

Trotz der Zusicherungen von Šefčovič bleiben erhebliche Fragen zu der Ernennung, die offiziell am 31. Januar erfolgte, offen.

Medienberichten zufolge, die von Freund wiederholt wurden, wurde Pieper bei der förmlichen Einstellung von mehreren anderen Bewerbern überflügelt. Mindestens eine von ihnen - die tschechische Europaabgeordnete Martina Dlabajová - hat beim Personaldienst der Kommission Beschwerde eingelegt.

Ein Sprecher der Kommission sagte, dass eine gute Leistung in den frühen Testphasen keine Garantie für den Job sei - aber es gibt auch viele Bedenken über die späteren Phasen des Verfahrens, zu denen auch ein Gespräch mit Björn Seibert, von der Leyens Stabschef, gehörte.

Die veröffentlichten EU-Leitlinien besagen, dass Ernennungen von Führungskräften im Einvernehmen mit den zuständigen Kommissaren erfolgen sollten - Breton, der für die EU-Kleinunternehmenspolitik zuständig ist, scheint jedoch nicht mit an Bord zu sein.

In den Jahren, in denen die Kommission mit der Ernennung von Führungskräften zu tun hatte, "gab es nie einen einzigen Fall", in dem jemand ohne die Zustimmung des zuständigen Ressortkommissars ernannt wurde, sagte ein hoher EU-Beamter, der anonym bleiben wollte, gegenüber Euronews.

Ein Sprecher der Kommission teilte Euronews mit, dass die Entscheidung, ein Interview mit Seibert zu führen, in Übereinstimmung mit einer internen Entscheidung vom September 2020 getroffen worden sei, aber das hat auch Fragen aufgeworfen, da Seibert inzwischen Leiter von von der Leyens politischem Wahlkampfteam bei der EVP ist.

"In meiner eigenen Erfahrung habe ich so etwas noch nie erlebt", sagte der anonyme Beamte und fügte hinzu, dass dies angesichts Björn Seiberts späterem Wechsel einen "inhärenten Interessenkonflikt" darstelle.