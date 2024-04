Die Europäische Union wird nach dem Luftangriff auf Israel am Samstag "die notwendigen Schritte einleiten", um den Iran mit härteren Sanktionen zu belegen, sagte der Spitzendiplomat der Union.

Im Anschluss an eine Dringlichkeitssitzung der EU-Außenminister am Dienstag sagte Josep Borrell, er werde seine Dienststellen bitten, die Möglichkeit einer Ausweitung der bestehenden EU-Sanktionen gegen iranische Drohnentechnologie zu prüfen.

Damit würde die derzeitige Sanktionsregelung, die im Juli 2023 eingeführt wurde, um den Iran für die Unterstützung von Putins Kriegsmaschinerie mit unbemannten Drohnen zu bestrafen, auf Raketen ausgeweitet werden und auch Irans Stellvertreter in der Region einbeziehen.

Die EU werde auch die Möglichkeit in Betracht ziehen, die iranischen Revolutionsgarden als terroristische Organisation einzustufen, sagte er, betonte jedoch, dass ein solcher Schritt schwierig sei, da der militärische Zweig bisher in keinem EU-Mitgliedstaat mit einem Terrorakt in Verbindung gebracht worden sei.

Die erweiterten Sanktionen wurden während des Treffens von "einigen Mitgliedsstaaten" vorgeschlagen, sagte der EU-Außenbeauftragte Borrell. Sowohl die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock als auch der österreichische Außenminister Alexander Schallenberg hatten sich bereits am Dienstag dafür ausgesprochen.

Die EU-Außenminister bemühten sich, eine weitere Eskalation des Konflikts im Nahen Osten zu verhindern, indem sie alle Seiten zur Zurückhaltung aufriefen. Die EU-Länder haben bisher ihr Engagement für die Sicherheit Israels bekräftigt und die Regierung Netanjahu zur Vorsicht gemahnt, um ein Übergreifen des Konflikts in einen totalen Krieg zu verhindern.

"Die Region steht am Rande des Abgrunds (...) und wir müssen uns davon wegbewegen", sagte Borrell und fügte hinzu, dass ein unüberlegter Schritt in einem Schlagabtausch zwischen Israel und dem Iran zu einem Krieg führen könnte, den "niemand will".

Sanktionen gegen iranische Drohnen könnten "ausgeweitet" werden

Die Europäische Union hat bereits eine ganze Reihe von Sanktionen gegen das iranische Regime verhängt, darunter Handelsbeschränkungen, Reiseverbote und das Einfrieren von Vermögenswerten.

Einige dieser Sanktionen wurden als Reaktion auf die Menschenrechtsverletzungen in Teheran verhängt - unter anderem nach dem Tod von Mahsa Amini im Jahr 2022 durch die iranische Sittenpolizei - und dem darauf folgenden drakonischen Vorgehen gegen Demonstranten.

Kürzlich hat die EU eine neue Regelung eingeführt, um die EU-Ausfuhr wichtiger Komponenten zu verbieten, die für die Herstellung tödlicher Drohnen, auch bekannt als unbemannte Luftfahrzeuge (UAVs), verwendet werden, die dann an Moskau zur Unterstützung seiner Kriegsanstrengungen in der Ukraine weiterverkauft werden.

Diese Drohnen kamen auch zum Einsatz, als Teheran am Samstag rund 300 Drohnen sowie Marschflugkörper und ballistische Raketen auf Israel abfeuerte und damit erstmals direkt israelisches Gebiet angriff.

Der Angriff war eine Reaktion auf den jüngsten israelischen Luftangriff auf ein iranisches Diplomatengebäude in der syrischen Hauptstadt Damaskus, bei dem sieben Mitglieder der iranischen Revolutionsgarde, darunter zwei hochrangige Kommandeure, getötet wurden. Auch dieser Angriff wurde von Borrell im Namen der EU verurteilt.

Borrell sagte, dass die Sanktionen der EU gegen iranische Drohnen in zwei Richtungen erweitert werden könnten: Erstens würden neben Drohnen auch Raketen einbezogen, obwohl es derzeit keine Beweise dafür gibt, dass Teheran Moskau mit Kriegsgeschossen beliefert, die in seinem unprovozierten Krieg gegen die Ukraine eingesetzt wurden.

Irans Stellvertreter in den Nachbarländern, wie die Houthis im Jemen, die Hisbollah im Libanon und das syrische Regime, könnten ebenfalls von einer erweiterten Regelung betroffen sein.

Rufe nach weiteren restriktiven Maßnahmen

Zuvor hatte Israels Außenminister am Dienstag 32 seiner westlichen Amtskollegen - darunter alle 27 EU-Außenminister - in einem Schreiben aufgefordert, umfassendere Sanktionen gegen das iranische Raketenprogramm zu verhängen und die iranischen Revolutionsgarden als terroristische Organisation einzustufen.

"Der Iran muss jetzt gestoppt werden - bevor es zu spät ist", sagte Minister Israel Katz auf der Social-Media-Plattform X und beschrieb seine Initiative als "diplomatische Offensive gegen den Iran".

Borrell sagte, dass seine Dienststellen zwar in Erwägung ziehen könnten, die Revolutionsgarden als terroristische Organisation einzustufen, die EU dafür aber eine "Entscheidung einer nationalen Behörde im Zusammenhang mit einem Fall von terroristischen Aktivitäten" benötige.

"Ich werde den juristischen Dienst des Europäischen Auswärtigen Dienstes bitten, die Angelegenheit noch einmal zu prüfen und zu sehen, ob es einen Fall gibt, auf den wir diesen Vorschlag stützen könnten, aber im Moment haben wir ihn nicht", erklärte er.

Ein weiteres potenzielles Instrument, um Druck auf den Iran auszuüben, könnte die Wiedereinführung von Sanktionen sein, die gegen den Iran wegen seiner nuklearen Aktivitäten verhängt wurden.

Das Iran-Atomabkommen von 2015, bei dem der Iran einen Großteil seines Atomprogramms im Gegenzug für einen westlichen Verzicht auf Sanktionen im Wert von Milliarden von Euro abgebaut hat, enthält eine von den USA ausgehandelte Klausel, die eine Rücknahme der Sanktionen ermöglicht, wenn der Iran im Verdacht steht, gegen das Abkommen zu verstoßen.

Die USA versuchten, die Sanktionen im Jahr 2020 wieder aufzuheben, wurden aber von anderen Unterzeichnern - darunter Frankreich und Deutschland - aufgehalten, die behaupteten, dies sei nicht möglich, da die Trump-Administration 2018 aus dem Atomabkommen ausgestiegen sei.

In einem Gespräch mit Euronews am Montag meinte Sven Biscop vom Egmont Institut, dass eine Verschärfung der EU-Sanktionen wenig dazu beitragen würde, den Iran unter Druck zu setzen: "Der Iran ist jetzt fast vollständig vom Westen isoliert. Es gibt also wenig, was eine weitere Runde von EU-Sanktionen gegen den Iran bringen könnte", sagte Biscop.

Die Staats- und Regierungschefs der EU werden am Mittwoch zu einem zweitägigen Gipfel in Brüssel zusammenkommen, bei dem die instabile Lage im Nahen Osten im Mittelpunkt der Diskussionen stehen wird.