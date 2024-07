Sanfermines 2024 in Pamplona: Fiesta, Stiere und Legenden

Am 7. Juli wird in Spanien San Fermín gefeiert. Das ist der Auftakt zu den Stierläufen in Pamplona, den Sanfermines. Es ist eine Fiesta, die Hunderttausende Menschen aus aller Herren Länder zusammenbringt.

Sanfermines ist ein Stadtfest, das jährlich im nordspanischen Pamplona, der Hauptstadt von Navarra, gefeiert wird. Es beginnt am 6. Juli um 12 Uhr und endet am 14. Juli um Mitternacht.

Am 6. Juli wird dem Heiligen eine Opfergabe dargebracht. Die Feierlichkeiten beginnen mit dem traditionellen Chupinazo, dem Startschuß. Vom Balkon des Rathauses werden zwölf Feuerwerksraketen abgeschossen. Ernest Hemingway hat dem Stadtfest in seinem Werk „Fiesta“ (The Sun Also Rises) internationale Berühmtheit verschafft.

An den folgenden Tagen und bis zum 14. Juli findet um 8:00 Uhr ein Stierlauf statt. Eine Gruppe Bullen und einige Ochsen werden auf einer geschlossenen, eingezäunten Strecke innerhalb der Stadt, die in der Stierkampfarena endet.

Sowohl Einheimische als auch Touristen nehmen an dieser Veranstaltung teil, bei der sie vor den Bullen laufen. Heute fand der Bullenlauf mit den Bullen der Rinderfarm La Palmosilla aus Cádiz statt. Nachmittags findet ein Stierkampf statt.

Am letzten Tag, dem 14. Juli, und zum Abschluss der Feierlichkeiten wird dem Heiligen das traditionelle „Pobre de mi“ gesungen.

Erster Bullenlauf des Jahres 2024, Ranch La Palmosilla

Der erste Lauf der Bullen von San Fermín 2024 verlief ohne Zwischenfälle. Die Bullen der Ranch La Palmosilla legten die 848 Meter von den Ställen von Santo Domingo bis zur Stierkampfarena von Pamplona in einer Zeit von vier Minuten und sieben Sekunden zurück. Die Tiere nahmen niemanden auf ihre Hörner.

Zwar gab es keine besorgniserregenden Zwischenfälle, aber auf dem letzten Abschnitt irrten noch zwei Bullen über den Platz.

Der erste Bullenlauf des Jahres 2024 endete mit sechs Verletzten: fünf erlitten mehreren Prellungen, einer ein Schädeltrauma.

Ursprung der Sanfermines, sie wurden nicht immer am 7. Juli gefeiert

Die Legende von San Fermin entstand im 11. Jahrhundert in der französischen Stadt Amiens, die damals die Hauptstadt der Region Picardie war. Später gelangte diese Legende nach Pamplona, wo San Fermín zu einer verehrenden Figur der lokalen Bevölkerung wurde.

Der Legende nach gab es einen Senator namens Firmus, der zur Zeit der römischen Kaiser Diokletian und Maximian lebte und Gouverneur der Region war. Dieser Senator hatte einen Sohn, den er Fermín nannte.

Es heißt, dass ein Priester namens Honesto im römischen Pamplona ankam, der vom Heiligen Saturninus gesandt wurde, um die Stadt zu evangelisieren, und dass Senator Firmo zusammen mit seiner Familie zum Christentum konvertierte. Fermín, sein Sohn, wurde von Honesto unterrichtet und begann im Alter von 17 Jahren in der Umgebung zu predigen.

Im Alter von 24 Jahren wurde Fermín von Honorato, dem Prälaten von Toulouse, als Bischof bestätigt. Im Alter von 31 Jahren reiste Fermín ab, um das Evangelium in Gallien zu predigen: zunächst in Aquitanien, der Auvergne und Anjou und schließlich in Armens, wo er viele Bekehrungen erreichte und inhaftiert wurde.

Am 25. September erlitt er das Martyrium und starb durch Enthauptung. Deshalb wurde es ursprünglich an diesem Tag zu Ehren des Heiligen gefeiert.

Das Stadtfest vereint zwei mittelalterliche Veranstaltungen:

Zu Beginn des Sommers fanden Messen statt.

Religiöse Zeremonien zu Ehren des Heiligen fanden Ende September und Anfang Oktober statt. Im Jahr 1591 wurden sie auf den Juli verschoben, um mit der Messe zusammenzufallen, was den Beginn der Sanfermines markierte. Bereits 1592 wurde die San-Fermín-Woche vom 6. bis 14. Juli gefeiert.

Die neuesten Daten zeigen, dass 17 % der Teilnehmer sind Ausländer, hauptsächlich aus Frankreich, und 39 % kommen aus anderen spanischen Provinzen, hauptsächlich aus Gipuzkoa, Madrid und Bizkaia.

Tierschützer protestieren

Tierschützer haben auch in diesem Jahr zu Beginn der Fiesta gegen den Einsatz von Bullen protestiert. Obwohl die Stiere beim Stierrennen nicht getötet werden, überleben sie Tag nicht. Sie werden nachmittags bei der Corrida, dem Stierkampf, getötet.

Allerdings zeigt sich in Spanien ein Trend zur Reduzierung von Stierkämpfen und Stierfeiern.