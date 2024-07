Copyright Alvaro Barrientos/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Feiernde rennen mit Stieren von der José Escolar-Ranch am siebten Tag der Stierrennen bei den Sanfermínes in Pamplona, 13. Juli 2024.

Am vorletzten Tag der Stierrennen in Pamplona sind sieben Läufer ins Krankenhaus eingeliefert worden. Normalerweise kümmern sich Sanitäter vor Ort um die Verletzten, aber in diesem Fall war eine Einlieferung ins Krankenhaus notwendig. Die häufigsten Verletzungen sind Prellungen.