In Paris haben die ersten Wettbewerbe der Olympischen Spielen begonnen.

Die Olympischen Spiele in Paris haben am Mittwoch offiziell begonnen. Schon zwei Tage vor der Eröffnungszeremonie starteten die ersten Fußball- und Siebener-Rugby-Spiele. Der Grund dafür ist, dass die Erholungszeiten der Athleten respektiert werden müssen, um sicherzustellen, dass die Endspiele vor der Schlussfeier am 11. August stattfinden können. Zwischen zwei Spielen derselben Mannschaft müssen mindestens drei Tage Ruhe eingehalten werden.

Die Vorfreude auf die Eröffnung der Spiele ist groß, auch wenn einige Fans organisatorische Probleme und Schwierigkeiten beklagen. Sicherheit ist ein wichtiger Bestandteil des Turniers. Die Sicherheitsmaßnahmen umfassen Hightech-Ausrüstung wie Künstliche Intelligenz, Drohnen und Sonare, den Einsatz von Kampftauchern, Interventionsgruppen an Bord von Booten, Patrouillen entlang der Seine und Militärhunde.

Außerdem wurde eine mit Metallzäunen versehene Sicherheitsabsperrung um die Seine errichtet. Diese Maßnahmen und die damit verbundenen Einschränkungen stoßen bei manchen Anwohnern auf erhebliche Kritik, da sie das tägliche Leben der Bewohner und den Zugang zu wichtigen Einrichtungen, wie beispielsweise ein Krankenhaus, oder Büros, stark beeinträchtigen.

Trotz dieser Herausforderungen bleibt der Enthusiasmus für die Spiele hoch.