Die Europäische Gesundheitsagentur hat Empfehlungen für Gesundheitsbehörden und Teilnehmer veröffentlicht. Sie sollen sich vor Gefahren schützen, die von langen öffentlichen Veranstaltungen mit Massenbeteiligung ausgehen.

Da die Fußball-Europameisterschaft und die Olympischen Spiele in diesem Sommer Millionen von Touristen aus dem In- und Ausland anlocken werden, hat eine europäische Gesundheitsagentur einen Leitfaden herausgegeben, mit dem Gesundheitsrisiken durch Massenbesuche vermieden werden sollen.

Die Fußball-Europameisterschaft 2024 hat am Freitag (14. Juni) in Deutschland begonnen und wird bis zum 14. Juli dauern, wenn die beiden verbliebenen Mannschaften das Endspiel in Berlin bestreiten werden. In diesem Monat werden Zig-Tausende von Fußballfans quer durch das Land reisen, um die Spiele in zehn ausgewählten Austragungsstädten zu besuchen.

Nach Angaben der UEFA wurden über zwei Millionen Eintrittskarten an Fans aus 190 Ländern verkauft.

Gesundheitsrisiko Olympia

Frankreich, der andere große Gastgeber des Sommers, erwartet mehr als 15 Millionen Besucher während der Olympischen und Paralympischen Spiele, die vom 26. Juli bis zum 8. September stattfinden werden.

Zur Vorbereitung auf diese Massenveranstaltungen hat das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) Empfehlungen für die Gesundheitsbehörden herausgegeben, um sich auf mögliche Risiken vorzubereiten.

Das ECDC definiert Veranstaltungen, bei denen "die Zahl der Teilnehmer ausreicht, um die Planungs- und Reaktionsressourcen der Gemeinde, Stadt oder Nation, die die Veranstaltung ausrichtet, zu überfordern", als Massenveranstaltungen und warnt davor, dass sie die nationalen Behörden der veranstaltenden Länder vor eine Reihe von Herausforderungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit stellen, da die Teilnehmer aus vielen Ländern kommen und oft große Menschenmengen anwesend sind.

In den Empfehlungen werden mehrere Faktoren genannt, die das Risiko einer Gefährdung der öffentlichen Gesundheit erhöhen können, z. B. die Übertragung eingeschleppter Infektionskrankheiten, die Zunahme gefährdeter Personen, der Verkauf von Lebensmitteln und Getränken durch Straßenverkäufer, verstärkte Risikoverhaltensweisen wie Alkohol- und Drogenkonsum und der Druck auf die Gesundheitssysteme.

Covid scheint fast vergessen

Um eine übermäßige Arbeitsbelastung der nationalen Gesundheitsbehörden zu vermeiden, beginnen die Vorbereitungen für Massenveranstaltungen in der Regel zwei oder mehr Jahre vor dem Ereignis.

Das ECDC empfahl, dass die Hauptstrategie für den öffentlichen Gesundheitssektor darin bestehen sollte, die bestehenden Überwachungssysteme zu verstärken und die Entwicklung völlig neuer Systeme für die Veranstaltungen zu vermeiden.

Der Agentur zufolge sollte die Verbesserung der Überwachungskapazitäten die Digitalisierung regelmäßiger epidemiologischer Berichte und Bedrohungsberichte, die Verstärkung der Testsysteme für durch Lebensmittel und Wasser übertragbare Krankheiten sowie die Verbesserung der Vektorüberwachung und der Belüftung in überfüllten Räumen umfassen.

Zu den Empfehlungen gehören die Information der Öffentlichkeit bei Veranstaltungen über die erforderlichen Impfstoffe, allgemeine Hygieneregeln, einschließlich Händewaschen und angemessener Umgang mit Lebensmitteln, sowie Schutzmaßnahmen gegen extreme Wetterbedingungen und Insekten.

Weitere Anweisungen beziehen sich auf den Konsum von Alkohol und Drogen sowie auf Hinweise zu sicheren Sexualpraktiken.

Zu den früheren Fällen von Krankheitsausbrüchen im Zusammenhang mit Massenveranstaltungen gehören Fälle von Legionärskrankheit - einer schweren Lungenentzündung - in Edinburgh vor den Olympischen Spielen 2012 in London und ein kürzlich aufgetretener Botulismus-Ausbruch in Frankreich während der Rugby-Weltmeisterschaft 2023.

Das ECDC merkte jedoch an, dass es in den meisten Fällen schwierig sein kann, festzustellen, ob ein Ausbruch, der in zeitlichem Zusammenhang mit einer Massenveranstaltung auftritt, auch ohne diese stattgefunden hätte.