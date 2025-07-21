Die US-Regierung hat mitten in den Everglades, in den Sumpfgebieten Floridas ein neues Abschiebegefängnis bauen lassen. Es ist bekannt unter dem Namen "Alligator Alcatraz". Zwei italienische Staatsbürger, die dort inhaftiert sind, bieten jetzt Italien um Hilfe.

"Wir sind 32 Personen in einem Käfig, die Toiletten sind offen und jeder kann uns sehen", sagte einer der beiden, Gaetano Mirabella Costa, ein 45-jähriger Sizilianer, gegenüber dem italienischen Fernsehsender RAI.

"Ich habe nicht einmal die Möglichkeit, mit einem Anwalt oder einem Richter zu sprechen", fügte der Mann hinzu, der wegen Körperverletzung und Drogenbesitzes vorbestraft ist und es läuft eine Klage gegen ihn, er soll seine amerikanische Ex-Frau misshandelt haben.

Nach Angaben von Mirabella Costa hätte er nach sechs Monaten Haft am 9. Juli entlassen werden können, wurde aber wegen eines Verstoßes gegen das Einwanderungsgesetz angeklagt und daraufhin in das Dade-Collier-Gefängnis für irreguläre Migranten in Ochopee, Florida, gebracht .

Das italienische Außenministerium verfolgte über das Konsulat in Miami und die Botschaft in Washington diesen Fall und den eines 63-jährigen Italienisch-Argentiniers, Fernando Eduardo Artese.

Artese wurde Ende Juni verhaftet, weil er sein Visum überzogen hatte, als er nach Argentinien ausreisen wollte, wie seine Tochter berichtete.

"Es ist ein Konzentrationslager. Sie behandeln uns wie Kriminelle", sagte der Mann, der sich seit dem 3. Juli in Alligator Alcatraz befindet, der Tampa Bay Times. Das Abschiebegefängnis wurde auf einer stillgelegten Landebahn in den Everglades eingerichtet, einem Gebiet des Bundesstaates, in dem es von Alligatoren, Kaimanen und Pythons nur so wimmelt.

Beide Männer warten auf ihre Abschiebung. Das Zentrum kann bis zu 5.000 Menschen aufnehmen und soll jährlich schätzungsweise 450 Millionen Dollar kosten.

Die Trump-Regierung will es zu einem Dreh- und Angelpunkt und zu einem Beispiel für die harte Politik des Weißen Hauses gegen Migranten machen.