Die G7-Staaten haben sich darauf geeinigt, die Meerenge der Straße von Hormus, eine wichtige Route für Energieexporte, zu schützen - allerdings erst nach Beendigung des Krieges zwischen den USA, Israel und dem Iran.

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US-Präsident Donald Trump hatte den Druck auf die europäischen Länder zuletzt erhöht, zur Sicherung der Wasserstraße beizutragen. Teheran hat die Meerenge seit Beginn der Feindseligkeiten vor fast einem Monat praktisch geschlossen gehalten.

"Es gibt einen sehr breiten Konsens innerhalb der internationalen Gemeinschaft, das gemeinsame Gut der freien Schifffahrt zu bewahren", sagte Jean-Noël Barrot, Frankreichs Außenminister, am Freitag zum Abschluss des G7-Treffens, dessen Gastgeber er war.

"Wir können nicht in einer Welt leben, in der die internationalen Gewässer für die Schifffahrt gesperrt sind, insbesondere im Zusammenhang mit Konflikten, die nicht die Länder betreffen, die auf diese Schifffahrt angewiesen sind".

Mission zur Sicherung der Straße von Hormus

Eine internationale Mission zur Eskortierung von Schiffen werde "sobald die Ruhe wiederhergestellt ist" und "in einer strikt defensiven Haltung" gemäß dem internationalen Recht operieren, fügte Barrot hinzu.

"Es wird zwangsläufig so oder so geschehen", sagte er unter Berufung auf das Seerecht.

"Mit jedem Tag, der vergeht, verschlechtert sich die Situation, weil der Schiffsverkehr vom Persischen Golf zum Rest der Welt ausbleibt."

Trump hat die europäischen und NATO-Länder wiederholt scharf kritisiert, weil sie sich weigern, eine Seemission vor Ort einzurichten, die für alle beteiligten Armeen mit hohen Risiken verbunden wäre.

"Ich bin so enttäuscht von der NATO, denn dies war ein Test für die NATO. Dies war ein Test. Ihr könnt uns helfen", sagte er am Donnerstag. "Wir werden uns daran erinnern."

Vor dem Treffen in Frankreich deutete Außenminister Marco Rubio an, dass sich das Weiße Haus aufgrund der Weigerung Europas, mitzumachen, aus den Bemühungen zurückziehen könnte, Russlands groß angelegte Invasion in der Ukraine zu beenden, eine Bemerkung, die als Vergeltungsdrohung verstanden wurde.

"Die Ukraine ist nicht Amerikas Krieg, und doch haben wir mehr zu diesem Kampf beigetragen als jedes andere Land der Welt. Das wird also etwas sein, das der Präsident in Zukunft in Betracht ziehen muss", sagte Rubio.

Marco Rubio auf dem G7-Treffen. Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved.

Die Temperatur kühlte sich ab, als sich Rubio in der Abtei von Vaux-de-Cernay außerhalb von Paris zu seinen Amtskollegen gesellte, wo die Lage im Nahen Osten im Mittelpunkt des Treffens stand.

Rubio stellte klar, dass die USA ihre Verbündeten aufforderten, die multinationale Mission für den Tag nach dem Krieg vorzubereiten, und nicht für einen sofortigen Einsatz inmitten des wütenden Feuers. Er sagte, seine Botschaft sei bei den Gesprächen "gut aufgenommen" worden.

"Wir haben es immer als eine Notwendigkeit für die Zeit nach dem Konflikt betrachtet", sagte Rubio bei seiner Abreise.

Rubio: "Tanker werden eine Eskorte brauchen"

"Die ersten Tanker, die nach dem Ende dieser Operation durch die Meerenge fahren, werden eine Eskorte brauchen, oder sie werden keine Versicherung bekommen", fügte er hinzu und warnte davor, dass Teheran nach den Feindseligkeiten eine dauerhafte Sperre verhängen könnte.

"Die Welt sollte besser aufstehen und etwas dagegen tun. Vor allem die Länder, die am meisten von der Meerenge abhängen: reiche Länder, mächtige Länder, fähige Länder."

Johann Wadephul, der deutsche Außenminister, zog eine positive Bilanz der Gespräche und sagte, die Stimmung im Saal sei "von Arbeit geprägt" gewesen.

"Deutschland ist sicherlich bereit, nach dem Ende der Feindseligkeiten eine Rolle zu spielen, wenn es darum geht, die Sicherheit des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus zu gewährleisten", sagte Wadephul. "Mein Ziel ist es, dafür zu sorgen, dass wir unsere Gemeinsamkeiten in diesem Streit ausbauen."

Mehr als 30 Länder aus aller Welt, darunter Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien, Kanada und Japan, haben eine Erklärungunterzeichnet, in der sie ihre "Bereitschaft bekunden, zu angemessenen Anstrengungen beizutragen, um eine sichere Durchfahrt durch Hormus zu gewährleisten".

Aus dem Text geht nicht hervor, wie und wann diese Bereitschaft in die Praxis umgesetzt werden soll.

Die britische Außenministerin Yvette Cooper sagte, es gehe um "defensive Maßnahmen", um "den Schutz der internationalen Schifffahrt" im weiteren Sinne zu gewährleisten.

"Der Iran kann nicht einfach die Weltwirtschaft als Geisel nehmen", sagte Cooper am Freitagmorgen. "Wir müssen unsere Weltwirtschaft vor Ländern schützen, die unsere Wirtschaft gegen uns aufrüsten wollen."

Eine hochriskante Operation mit wenigen Garantien

Die Straße von Hormus ist eine kritische Passage, durch die unter normalen Bedingungen ein Fünftel der weltweiten Öl- und Gaslieferungen transportiert wird. Ihre Geografie ist komplex: Untiefe Gewässer und hochgelegenes Gelände begünstigen die iranischen Kriegstaktiken, darunter Raketen, Drohnen und Flugkörper. Schiffe, die die Durchfahrt wagen, sind mit zahlreichen Risiken konfrontiert, die weder die Eigner noch die Versicherer zu tolerieren bereit sind.

Die Europäer sind weitgehend gegen den Versuch, Hormus in einem heißen Konflikt zu sichern, da sie befürchten, in eine unvorhersehbare Konfrontation hineingezogen zu werden. Die amerikanisch-israelischen Angriffe auf den Iran sind bei den europäischen Bürgern höchst unpopulär, was jede Regierung davon abhält, militärische Mittel für eine Operation einzusetzen, deren Erfolg alles andere als sicher ist.

Außerdem leidet der Kontinent noch immer unter Trumps Versuch, Dänemark Grönland zu entreißen, was die NATO-Solidarität an den Rand des Zusammenbruchs gebracht hat.

Die Entscheidung des Weißen Hauses, die Sanktionen gegen russisches Erdöl im Seeverkehr zu lockern, um die nervösen Märkte zu beruhigen, hat die Bestürzung noch verstärkt.

Bei ihrer Ankunft in Frankreich wies die Hohe Vertreterin Kaja Kallas auf den russischen Faktor hin, der die Kriege im Iran und in der Ukraine miteinander verbindet. Berichten zufolge versorgt Moskau seinen Verbündeten Teheran mit Drohnen und Nachrichtendiensten, um amerikanische Einrichtungen anzugreifen.

"Diese Kriege sind eng miteinander verknüpft", sagte Kallas am Donnerstag. "Wenn Amerika will, dass der Krieg im Nahen Osten aufhört, dass der Iran aufhört, sie anzugreifen, sollten sie auch Druck auf Russland ausüben, damit es ihnen dabei nicht helfen kann."

Kaja Kallas auf dem G7-Treffen. AP Photo

Rubio erklärte später gegenüber Reportern, dass die Lockerung der Sanktionen keine "dauerhafte" Änderung der US-Politik darstelle. Er warnte jedoch davor, dass Waffen aus amerikanischer Produktion, die der Ukraine zur Verfügung gestellt wurden, umgeleitet werden könnten, "wenn wir unsere Bestände wieder auffüllen müssen".

"Wir werden immer an erster Stelle stehen", sagte er.

Die Notwendigkeit der Diplomatie war ein wichtiges Thema am Freitag, als die Außenminister die Kriegsparteien aufforderten, sich an einen Tisch zu setzen und über einen Ausweg aus dem sich ausweitenden Konflikt zu verhandeln, der die Energiemärkte in Aufruhr versetzt hat.

Obwohl Europa, anders als Asien, nicht von Öl und Gas aus dem Nahen Osten abhängig ist, könnten die durch den Konflikt ausgelösten Welleneffekte den Kontinent schwer treffen.

Der Preis für Rohöl der Sorte Brent stieg am Freitag erneut auf 110 Dollar pro Barrel, während der TTF, Europas wichtigster Gashub, um die 54 Euro pro Megawattstunde (MWh) pendelte.

Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis warnte am Freitag auf einer separaten Sitzung, dass ein lang anhaltender Konflikt die europäische Wirtschaft in ein Stagflationsszenario stürzen, das Wachstum um 0,4 Punkte negativ beeinflussen und zu einem Anstieg der Inflation um einen Punkt führen könnte.

Am vergangenen Sonntag gab Trump dem Iran 48 Stunden Zeit, um die Wasserstraße wieder zu öffnen, und drohte mit Angriffen auf die Energieinfrastruktur des Landes, sollte dies nicht geschehen. Am Donnerstag verlängerte er die Frist jedoch um 10 Tage, angeblich als Reaktion auf ein Ersuchen der iranischen Regierung.

In der Zwischenzeit hat Teheran den Vereinten Nationen mitgeteilt, dass es "nicht feindlichen" Schiffen eine sichere Durchfahrt garantieren würde. Das Angebot hat jedoch wenig dazu beigetragen, misstrauische Schiffe zu überzeugen.