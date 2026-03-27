Iran-Krieg: Wie viele europäische Bürger hat die EU zurückgeholt?

Während der Krieg im Nahen Osten weiter tobt, wurden Tausende Flüge in der Region gestrichen.

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Obwohl die Gesamtzahl der europäischen Staatsangehörigen, die sich derzeit im Nahen Osten aufhalten, nicht bekannt ist, hat das EU-Koordinierungszentrum für Notfallmaßnahmen (ERCC) rund 90 Flüge unterstützt, die Bürger in 14 EU-Länder zurückgebracht haben - darunter nach Frankreich, Italien, die Niederlande oder Schweden.

Das ERCC hat zwei Programme mit unterschiedlicher Kostenübernahme. Bei Inlandsflügen kann die EU bis zu 75 % der Rückführungskosten übernehmen, sofern mindestens 30 % der verfügbaren Plätze für Bürger anderer EU-Länder angeboten werden. Wenn jedoch kein Mitgliedstaat helfen kann, kann die Europäische Kommission auch vollständig finanzierte Flüge über den rescEU-Mechanismus organisieren.

Laut einer Erklärung der Europäischen Kommission vom 16. März wurden mehr als 11.000 europäische Bürger, die im Nahen Osten festsaßen, mit EU-finanzierten Flügen zurückgebracht.

Vergangene Woche landete der fünfte Evakuierungsflug mit 134 europäischen Bürgern in Bukarest, Rumänien, nachdem die rumänischen Behörden darum gebeten hatten. Der Flug startete im Oman und transportierte 96 rumänische Staatsangehörige und 38 Bürger aus anderen europäischen Ländern, die in den Vereinigten Arabischen Emiraten gestrandet waren. Die EU übernahm außerdem bis zu 75 % der Straßentransportkosten, die den Passagieren entstanden, um den Oman zu erreichen.

Die anderen vier von der EU finanzierten Rückführungsflüge fanden in der zweiten Märzwoche statt. Der erste brachte 356 europäische Bürger aus dem Oman nach Rumänien zurück.

Die beiden folgenden Flüge landeten in Warschau, Polen, und brachten 303 europäische Bürger zurück, davon 277 polnische Staatsangehörige und 76 Bürger aus anderen europäischen Ländern. Diese Bürger waren in Kuwait, Bahrain, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Bislang haben insgesamt 23 Länder die EU um Unterstützung bei der Rückführung ihrer Bürger aus dem Nahen Osten gebeten.

"Wir werden unsere Bürger weiterhin schützen, wo immer sie sich aufhalten, und eingreifen, wenn die Herausforderungen zu groß sind, als dass ein Land sie allein bewältigen könnte", sagte Hadja Lahbib, Kommissarin für Gleichstellung, Vorsorge und Krisenmanagement, in einer Erklärung.

Repatriierungspläne auf nationaler Ebene

In der gesamten EU haben die Regierungen ebenfalls Rückführungen durchgeführt und Pläne für diejenigen entwickelt, die noch im Nahen Osten festsitzen.

In Griechenland gab das Außenministerium (Quelle auf Englisch) am 20. März bekannt, dass mehr als 2.000 griechische Bürger sicher aus dem Kriegsgebiet zurückgekehrt sind.

Diese Operation wurde auf dem Landweg von Tel Aviv, Jerusalem und Bethlehem nach Ägypten sowie von Kuwait, Bahrain und Katar nach Saudi-Arabien durchgeführt. Weitere Flüge wurden organisiert, um Bürger aus Oman, den Emiraten, Katar und Saudi-Arabien zurückzubringen.

Eine repatriierte Griechin mit ihrem Hund umarmt Verwandte bei ihrer Ankunft auf dem internationalen Flughafen Eleftherios Venizelos in Athen, nachdem sie aus Abu Dhabi evakuiert wurden. AP Photo

In Italien sind rund 25.000 italienische Staatsangehörige, die sich zu touristischen Zwecken oder als Einwanderer in der Region aufhielten, in ihr Heimatland zurückgekehrt.

Das Ministerium für auswärtige Angelegenheiten in Italien (Quelle auf Englisch) schätzt jedoch, dass sich rund 90.000 Italiener im Nahen Osten und in der Golfregion aufhalten.

In Frankreich wurden nach Angaben der Regierungssprecherin Maud Bregeon vom 11. März fast 20.000 französische Staatsangehörige aus dem Nahen Osten repatriiert.

Schätzungsweise 400.000 Franzosen leben in der Region oder waren dort unterwegs, als der Krieg ausbrach.

Auch Spanien hat seit Beginn des Krieges 8.000 Spanier evakuiert, wie aus einer Pressemitteilung (Quelle auf Englisch) vom 13. März hervorgeht.