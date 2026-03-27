"Eine Invasion", keine begrenzte Operation: So beschrieb der libanesische Kulturminister Ghassan Salamé die israelische Militärkampagne in seinem Land in der Euronews-Morgensendung Europe Today am Freitag.

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Der Libanon wurde Anfang März in den Krieg mit dem Iran hineingezogen, als die von Teheran unterstützte Hisbollah-Miliz anfing, Raketen auf Israel abzufeuern, und Israel zurückschoss.

Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden in den letzten drei Wochen mehr als eine Million Menschen vertrieben, und es gab mehr als 1 000 Tote, darunter zahlreiche humanitäre Helfer und medizinisches Personal.

Der Libanon sagt nun, dass Israel "die Souveränität des Libanon bedroht" und wird diesbezüglich eine Beschwerde beim UN-Sicherheitsrat einreichen.

In einem exklusiven Gespräch mit Euronews sagte Minister Salamé, dass der Konflikt nun in eine gefährlichere Phase eingetreten sei und dass sich Israels Strategie vor Ort geändert habe. Seiner Meinung nach könnten die Pläne für eine Pufferzone südlich des Litani-Flusses auf einen langfristigen Gebietserwerb hinauslaufen.

Salamé ist der Ansicht, dass sich das derzeitige Vorgehen von früheren Pufferzonen unterscheidet, da jetzt ganze Dörfer im Südlibanon zerstört werden, ohne dass die Infrastruktur oder die Bedingungen für eine Rückkehr der Zivilbevölkerung vorhanden sind.

Er beschrieb die schwerwiegenden humanitären Folgen: Mehr als 1,1 Millionen Menschen, etwa jeder fünfte Libanese, wurden vertrieben.

Israel hat eine gemeinsame Grenze mit dem südlichen Teil des Libanon. In diesem Gebiet leben hauptsächlich schiitische Muslime und es ist traditionell eine Hochburg der Hisbollah.

Auf die Frage, ob die libanesische Regierung genug tue, um die Zivilbevölkerung zu unterstützen, räumte Salamé ein, dass dies angesichts der anhaltenden Angriffe sehr schwierig sei.

Krankenwagen und Hilfskonvois wurden getroffen, was die Hilfsmaßnahmen erschwert. Die Regierung habe im ganzen Land mehr als 700 Notunterkünfte eingerichtet.

Die humanitäre Hilfe wird auch durch die Kämpfe zwischen der Hisbollah und der israelischen Armee behindert. Beide Seiten haben Opfer zu beklagen, und israelische Zivilisten sind durch den Raketenbeschuss der Hisbollah in Nordisrael ums Leben gekommen.

Der Libanon hat auch versucht, einen diplomatischen Kanal zu öffnen. Salamé sagte Euronews, dass der Präsident des Landes schon vor Wochen formell Verhandlungen mit Israel vorgeschlagen habe, aber keine Antwort erhalten hat.

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