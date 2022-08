Schätze des usbekischen Kulturerbes in einer Buch-Kollektion vereint

Die Schätze des usbekischen Kulturerbes, die in verschiedenen Museen auf der ganzen Welt aufbewahrt werden, sind nun in einer Buch-Kollektion vereint.

Samarkand, eine der wichtigsten Stätten der Großen Seidenstraße, ist ein Juwel in der Krone des kulturellen Erbes Usbekistans. In diesem Sommer war die Stadt Gastgeber eines Kongresses, auf dem es um den Erhalt des kulturellen Erbes Usbekistans ging.

Viele Objekte, die dieses Kulturerbe widerspiegeln, werden in Museen im Ausland aufbewahrt. Das Projekt "Kulturelles Erbe Usbekistans in Welt-Sammlungen“ vereint sie in einer Kollektion hochwertiger Bücher. Bislang wurden 60 davon veröffentlicht.

"Seit sechs Jahren besteht unser Hauptziel in der Erforschung, Erhaltung und Förderung des usbekischen Kulturerbes", erklärt Firdavs Abdukhalikov von der Organisation "World Society for the Study, Preservation and Popularization of the Cultural Heritage of Uzbekistan".

"Aus verschiedenen Gründen ist das usbekische Kulturerbe in verschiedenen Ländern der Welt gelandet, und unser Ziel ist es, es in einem einzigen Katalog zusammenzufassen. Es ist sehr wichtig, dass die Menschen von unserem kulturellen Erbe wissen".

Eines der auf dem Kongress vorgestellten Bücher zeigt das Museum für islamische Kunst in Malaysia, in dem ein Sogdisches Seidenkleid aus dem 8. Jahrhundert ausgestellt wird.

"Es ist ein komplettes Kleid, aus Seide und mit Verzierungen an den Ärmeln und am Körper, nicht viele Institutionen haben ein komplettes Kleid. Die meisten haben nur Bruchstücke", erklärt Nurul Iman Rusli, vom Museum für islamische Kunst in Malaysia.

Die Ornamentik ist eines der wichtigsten Elemente des usbekischen Kulturerbes. Jede Form und Farbe haben eine bestimmte Bedeutung.

Frühere Generationen wussten diese Zeichen genau zu lesen und zu verstehen. Die Ornamente, die heute in Vergessenheit geraten sind, werden in der "Enzyklopädie der Ornamente" wiederbelebt.

"In der Vergangenheit legten die Menschen bestimmte Bedeutungen in diese Muster, sie lebten in dieser Welt, in der jede Form eine Art von Bedeutung hatte", so Elmira Gul vom Projekt "Cultural Heritage of Uzbekistan".

"Sie glaubten an ihren Schutz und daran, dass sie Glück und gute Wünsche bringen. Heute sehen die Menschen sie nur noch als Dekoration. Und unsere Aufgabe ist es, das Verständnis für die semantische Fülle dieser ornamentalen Formen zu erhalten."

Ein anderes jetzt vorgestelltes Buch ist von Frederique Starr. Es handelt von zwei großen Denkern Zentralasiens - Al Beruni, der Da Vinci des 11. Jahrhunderts, und Ibn Sina oder auch Avicenna, der Vater der modernen Medizin. "Sie standen in ständigem Wettbewerb. Sie waren völlig unterschiedlich, aber beide waren Genies. Vor allem waren sie der Vernunft verpflichtet", so Frederique Starr.

Das Projekt soll weiter ausgebaut werden, weitere Bücher sind geplant.