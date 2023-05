Heute ist Weltnichtrauchertag. Sind E-Zigaretten Freund oder Feind? Und wie sieht es in den europäischen Ländern mit den Raucher- und Dampferquoten aus?

Großbritannien und Irland haben ein hartes Vorgehen gegen den Verkauf oder die Abgabe von elektronischen Zigaretten an Personen unter 18 Jahren angekündigt.

Die britische Regierung hatte zuvor Pläne vorgestellt, die Raucher:innen helfen sollen, mit dem Tabakkonsum aufzuhören, indem sie auf E-Zigaretten umsteigen. Sie bezeichnet den Anstieg der Zahl jugendlicher Dampfer:innen jedoch als besorgniserregend und sagt, dass Nichtraucher:innen nicht dazu ermutigt werden sollten, mit dem Dampfen zu beginnen.

Die neue britische Initiative "Swap to stop", die im April vorgestellt wurde, zielt darauf ab, eine Million Raucher:innen vom Tabakkonsum zu entwöhnen und auf das Dampfen umzustellen. Die Regierung plant außerdem, schwangeren Frauen Gutscheine im Wert von bis zu 400 Pfund (456 Euro) als finanziellen Anreiz für den Rauchstopp anzubieten.

Diese Maßnahmen, die von Aktivist:innen als Schritte in die richtige Richtung bezeichnet werden, sind Teil einer umfassenderen Strategie, die darauf abzielt, das Land bis 2030 "rauchfrei" zu machen bzw. die Raucherquote auf etwa 5 % zu senken.

Die Behörden des Vereinigten Königreichs haben außerdem eine Polizeieinheit zur Bekämpfung illegalen Zigarettenhandels eingerichtet, um gegen den illegalen Verkauf von Zigaretten an unter 18-Jährige in Geschäften vorzugehen.

In Irland soll im Juli ein Gesetz in Kraft treten, das den Verkauf von E-Zigaretten an Minderjährige verbietet.

Wie sieht die Situation in anderen europäischen Ländern aus?

Rauchen in Europa

Nach den Daten von Eurostat rauchen 19,7 Prozent der EU-Bevölkerung täglich. Im Jahr 2019 rauchten 5,9 Prozent täglich 20 oder mehr Zigaretten, und 12,6 Prozent rauchten weniger als 20 Stück.

Die Länder, in denen in der EU am meisten geraucht wird, sind Bulgarien, wo 28,2 Prozent der Bevölkerung täglich Tabak konsumieren, die Türkei (27,3 Prozent), Griechenland (27,2 Prozent), Ungarn (25,8 Prozent) und Lettland (24,9 Prozent).

Die Länder mit den wenigsten Rauchern sind Schweden (9,3 Prozent), Island (11,2 Prozent), Finnland (12,5 Prozent), Norwegen (12,9 Prozent) und Luxemburg (13,5 Prozent).

Schweden, das europäische Land mit den niedrigsten Raucherquoten, kämpft seit vielen Jahren gegen Zigarettenkonsum. Anfang 2005 wurde das Rauchen in allen Bars und Restaurants verboten. Im Jahr 2019 wurde das Verbot weiter ausgedehnt und umfasst nun auch Sitzplätze im Freien in Bars und Restaurants sowie auf öffentlichen Plätzen.

In der EU rauchen Männer häufiger als Frauen

In ganz Europa rauchen Männer häufiger als Frauen. 22,3 Prozent der Männer ab 15 Jahren rauchen täglich eine Zigarette, verglichen mit 14,8 Prozent der Frauen.

Die Länder, in denen Männer am meisten rauchen, sind Bulgarien (37,6 %), Lettland (34,4 %) und Rumänien (30,6 %). Umgekehrt sind die Länder, in denen Frauen am meisten rauchen, Deutschland (18,6 Prozent), Kroatien (19,2 Prozent) und Bulgarien (20,7 Prozent).

In Rumänien rauchen 30,6 Prozent der Männer gegenüber 7,5 Prozent der Frauen; in Bulgarien sind 37,6 Prozent der Männer und 20,7 Prozent der Frauen Raucher; und in Lettland sind 34,4 Prozent der Männer gegenüber 12,1 Prozent der Frauen Raucher.

In einigen Ländern ist der Unterschied zwischen den beiden Geschlechtern geringer oder kehrt sich sogar um.

In Schweden ist es für Frauen trotz des Rauchverbots schwieriger, mit dem Rauchen aufzuhören; 6,8 Prozent tun dies immer noch, verglichen mit 5,9 Prozent der Männer.

In Dänemark rauchen 11,7 % der Männer und 11,8 % der Frauen.

In Norwegen ist der Unterschied ebenfalls gering: 11 % der Männer rauchen, während die Frauen mit 9,4 % um zwei Punkte zurückliegen.

Die meisten täglichen Raucher:innen rauchen seit mindestens 10 Jahren

Die Zahlen zeigen, dass die überwiegende Mehrheit der täglichen Raucher:innen in der EU im Jahr 2019 (76,2 Prozent) seit mindestens 10 Jahren raucht.

Die Statistik besagt, dass 78,1 Prozent der Männer, die täglich rauchen, seit mindestens 10 Jahren rauchen, während es bei den Frauen 73,5 Prozent sind.

E-Zigaretten: Wer dampft am meisten?

Elektronische Zigaretten werden oft als sicherer als normale brennende Zigaretten angepriesen.

In einer kürzlich veröffentlichten umfassenden Studie der medizinischen Fachzeitschrift BMJ heißt es jedoch, dass sich nicht feststellen lässt, ob sie weniger schädlich für die Atemwege sind als herkömmliche Zigaretten.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erklärt, dass die in E-Zigaretten verwendeten so genannten E-Liquids - unabhängig davon, ob sie Nikotin enthalten oder nicht - in der Regel Zusatzstoffe, Aromen und Chemikalien enthalten, die für die Gesundheit der Menschen schädlich sein können.

Nach den neuesten Daten von Eurostat sind Frankreich (6,6 Prozent), Polen (6,0 Prozent) und die Niederlande (5,9 Prozent) die Länder mit dem höchsten Anteil an gelegentlichem und täglichem Dampfen unter den EU-Mitgliedstaaten.

Der niedrigste Anteil an Dampfer:innen wird aus Spanien gemeldet (1,0 %); die Türkei meldete mit 0,9 % einen noch etwas geringeren Anteil.

In Polen, Irland, Griechenland, Frankreich, Portugal und Island überwiegt der Anteil derjenigen, die täglich dampfen, gegenüber den gelegentlichen Nutzer:innen.

In 20 Mitgliedstaaten überwogen die ehemaligen Dampfer:innen gegenüber den aktuellen Dampfer:innen. Die sieben Länder, in denen es mehr aktuelle als ehemalige Dampfer:innen gab, waren Lettland, Kroatien, Litauen, Griechenland, die Niederlande, Tschechien und Irland.

Tabakrauchen ist die wichtigste vermeidbare Krebsursache

Die WHO schätzt, dass der Tabakkonsum eine der größten Bedrohungen für die öffentliche Gesundheit in der Welt darstellt und jedes Jahr mehr als acht Millionen Menschen tötet.

Trotz erheblicher Fortschritte in den letzten Jahren ist die Zahl der Raucher:innen in der EU immer noch hoch. Laut der Generaldirektion Gesundheit und Lebensmittelsicherheit der Europäischen Kommission ist der Tabakkonsum das "größte vermeidbare Gesundheitsrisiko und die wichtigste Ursache für vorzeitige Todesfälle in der EU".

Laut der Internationalen Agentur für Krebsforschung sind in Europa 757.677 Krebsfälle auf das Rauchen zurückzuführen und könnten verhindert werden.

Etwa 50 Prozent der Raucher:innen sterben vorzeitig, im Durchschnitt 14 Jahre früher.

Interessant ist, dass Schweden, das Land mit den wenigsten Rauchern in der EU, auch das Land mit der niedrigsten Lungenkrebsinzidenz ist.

Die Daten aus Finnland, Luxemburg und Portugal zeigen ebenfalls eine Korrelation mit niedrigeren Lungenkrebsraten.

Eurostat wird seinen nächsten Bericht über Zahlen zum Zigarettenkonsum voraussichtlich 2027 veröffentlichen.