Von Giulia Cabonaro

Technische Entwicklung galt lange Zeit als ein heikles Thema für den Bereich Nachhaltigkeit, jüngste Innovationen konzentrieren sich auf die Schaffung einer grüneren Zukunft.

m Jahr 2023, in dem die Auswirkungen der Klimakrise auf unseren Planeten und unser Leben immer deutlicher werden, wissen diejenigen, die in der Technologie- und Innovationsbranche tätig sind, dass Nachhaltigkeit mehr als ein Nice-to-have ist - sie ist eine dringende Notwendigkeit.

Die Innovation im Technologiesektor war in den vergangenen Jahren stark von dem Wunsch geprägt, unseren globalen Kohlenstoff-Fußabdruck zu verringern und die bereits angerichteten Umweltschäden zu mindern.

"Während technische Innovationen in einem noch nie dagewesenen Tempo und Ausmaß stattgefunden haben und Produkte hervorgebracht haben, die neuartig, profitabel und bis zu einem gewissen Grad nützlich sind, wurden sie in der Vergangenheit von kommerziellen Zielen angetrieben, ohne wirklich auf die umfassenderen Nachhaltigkeitsprobleme einzugehen, mit denen wir konfrontiert sind, und in einigen Fällen haben sie diese Probleme sogar noch verschlimmert", erklärte Nick Voulvoulis, Professor für Umwelttechnologie am Imperial College London, gegenüber Euronews.

"Es ist inzwischen anerkannt, dass die Umweltzerstörung die Fähigkeit des Planeten, die wirtschaftliche Entwicklung aufrechtzuerhalten, beeinträchtigt, und dass nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung und Umweltschutz daher nicht mehr im Widerspruch zueinander stehen können, da beide für ein besseres menschliches Wohlergehen erforderlich sind", fügte er hinzu. "Das bedeutet, dass die technische Innovation das Thema Nachhaltigkeit nicht ausklammern kann, aber auch hier gilt: Innovation allein reicht nicht aus."

Die "größte Einzelchance" für Nachhaltigkeit

Während das Bestreben, Innovation und Nachhaltigkeit miteinander zu verbinden, zum Teil von einer Gesellschaft vorangetrieben wird, die sich zunehmend mit dem Klimawandel auseinandersetzt und sich der damit verbundenen Risiken bewusst ist, gehört es auch zu den Aufgaben der Regierungen und öffentlichen Einrichtungen, diese positiven, nachhaltigen Innovationsbemühungen zu fördern.

Auf der Ebene der Europäischen Union sind Nachhaltigkeit und Technologie Teil der Idee eines "doppelten Übergangs", der die digitale Revolution mit der grünen Transformation des Kontinents, dem European Green Deal, verbinden soll.

"Diese beiden Themen mögen wie zwei verschiedene Dinge erscheinen, aber in Wirklichkeit handelt es sich um zwei Herausforderungen: "Keine kann ohne die andere erfolgreich sein", schreibt die Europäische Kommission. "Und sie sind beide gleichermaßen wichtig für die Zukunft Europas."

Die digitale Innovation ermöglicht es uns, unseren Energieverbrauch zu optimieren, weniger zu verbrauchen, unsere Energiequellen zu ersetzen und sogar einen Teil der Kohlenstoffemissionen einzusparen, wenn ein Meeting oder eine Konferenz virtuell online abgehalten werden kann, was eine Fahrt ins Büro erspart.

Die EU verhandelt jedoch sorgfältig über das Verhältnis zwischen Nachhaltigkeit und technologischer Innovation, um sicherzustellen, dass das eine das andere nicht behindert. Es ist eine Gratwanderung.

Nach Angaben der Kommission verbrauchen digitale Technologien derzeit 8 bis 10 Prozent des Energieverbrauchs in der EU und verursachen 2 bis 4 Prozent unserer Treibhausgasemissionen. Das scheinen zwar nur kleine Prozentsätze zu sein, aber in Wirklichkeit sind es ziemlich große Zahlen.

"Das könnte entweder die größte Chance für die Nachhaltigkeit in der Geschichte der menschlichen Zivilisation sein oder das größte Risiko", sagte David Jensen, Koordinator der Task Force für digitale Transformation des UN-Umweltprogramms (UNEP), auf dem Amazon Web Services Summit im vergangenen Jahr.

"Was wir wirklich sehen wollen, ist, dass die Nachhaltigkeit direkt in den digitalen Transformationsprozess eingebettet wird", sagte er.

Eine Vision für eine nachhaltige Zukunft

Dass das eine immer wichtigere Anforderung an Tech-Innovatoren ist, zeigte sich beim diesjährigen European Inventor Award, einer jährlichen Veranstaltung, der die Arbeit von Forschern und Erfindern in Europa feiert und belohnt.

Der vom Europäischen Patentamt (EPA), der europäischen Behörde für die Erteilung von Patenten auf neue Erfindungen, verliehene Preis zeichnete in diesem Jahr Experten aus, die ihre Talente und Fähigkeiten einsetzen, um nachhaltige technologische Innovationen zu schaffen, die nicht nur der Menschheit, sondern auch dem Planeten zugutekommen.

Eines der teilnehmenden Teams, die französischen Erfinder Patricia de Rango, Daniel Fruchart, Albin Chaise, Michel Jehan und Nataliya Skryabina, gewann in der Kategorie "Forschung" mit der Entwicklung einer Technologie, mit der sich Wasserstoff in der festen Form einer Scheibe leicht komprimieren, speichern und transportieren lässt.

Wasserstoff spielt eine Schlüsselrolle bei der sauberen Energiewende, da er dreimal so viel Energie liefert wie fossile Brennstoffe. Das einzige Problem ist, dass er normalerweise mehr Platz einnimmt und mehr Energie benötigt, um komprimiert und gespeichert zu werden.

Die von den drei Wissenschaftlern entwickelte Technologie kann die Lagerung und den Transport erleichtern - ein entscheidender Faktor im Kampf gegen den Klimawandel.

"Die Suche nach grüner, erneuerbarer und reichlich vorhandener Energie ist eines der Hauptanliegen der Menschheit", sagte das französische Team bei der Preisverleihung am 4. Juli. "Wasserstoff hat ein großes Potenzial, aber seine Speicherung und Verteilung werfen Fragen der Logistik und Sicherheit auf. Mit dieser Auszeichnung sind wir auf dem Weg in eine dekarbonisierte Zukunft, indem wir unsere Wasserstoffspeicherlösung in industriellem Maßstab anwenden."

Es muss noch mehr getan werden

Zwar hat es eine Welle technologischer Innovationen in Form von erneuerbaren und anderen grünen Technologien gegeben, die vom Internet der Dinge (IoT) bis hin zu umweltfreundlichem Wasserstoff und Elektrofahrzeugen reichen, aber Voulvoulis sagte, dass diese nicht in einem Umfang eingesetzt werden, der ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum im Einklang mit einem vernünftigen Umgang mit der Umwelt und sozialer Entwicklung gewährleisten kann.

"Der Wandel zur Nachhaltigkeit erfordert eine grundlegende Neuausrichtung der derzeitigen Wechselwirkungen zwischen Mensch und Umwelt, die koordinierte Maßnahmen in den Bereichen Politik, Technologie, Verhalten und Markt erfordert", so Voulvoulis, "um miteinander verknüpfte Änderungen an sozialen Praktiken, Geschäftsmodellen, Vorschriften und gesellschaftlichen Normen herbeizuführen, einen absichtlichen Prozess, der darauf abzielt, die Komponenten und Strukturen, die unseren derzeitigen nicht nachhaltigen Verhaltensweisen zugrunde liegen, grundlegend zu verändern, einen Paradigmenwechsel, der den Übergang zur Nachhaltigkeit ermöglicht."

Es gibt zwar bereits Initiativen für eine nachhaltige digitale Revolution, aber die Regierungen müssen sie laut Voulvoulis verstärken, "angesichts der jüngsten geopolitischen Verwerfungen und Umweltbedrohungen, die die Schwächsten mit einer noch nie dagewesenen Kombination von Nahrungsmittel-, Brennstoff- und Finanzkrisen konfrontieren."

Mit dem Einsetzen positiver Rückkopplungsschleifen, wenn die Verbraucher zunehmend mit dem neuen Paradigma vertraut werden, wenn grüne Infrastrukturen gebaut werden, wenn ergänzende Innovationen auf den Markt kommen und wenn günstigere politische und rechtliche Rahmenbedingungen geschaffen werden, so Voulvoulis, "kann sich der Wandel schließlich auf die Gesamtkonfiguration des Systems auswirken und das Aufkommen der Nachhaltigkeit" im gesamten Sektor der technischen Innovation ermöglichen.