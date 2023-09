Knocknock für TikTok: Millionenstrafe von der EU wegen Verstoßes gegen Datenschutzvorschriften

Von euronews

Die EU bittet TikTok zur Kasse: Der Social-Media-Riese muss 345 Millionen Euro zahlen, weil er die Privatsphäre von Kindern nicht ausreichend geschützt hat.

Die EU hat gegen TikTok eine Geldstrafe in Höhe von 345 Millionen Euro verhängt. Das Unternehmen habe es versäumt, die Privatsphäre von Kindern gemäß den strengen Datenschutzvorschriften der Union zu schützen. Tik Tok hat seinen Hauptsitz in Dublin. Die irische Datenschutzkommission, die im Namen der EU handelt, hat den Social-Media-Riesen außerdem aufgefordert, seine Aktivitäten innerhalb von drei Monaten mit den Vorschriften in Einklang zu bringen.

Die Geldstrafe ist Folge einer zweijährigen Untersuchung von Verstößen, die zwischen Juli und Dezember 2020 begangen wurden. Die App ist bei jungen Menschen sehr beliebt. Irische Behörden kamen zu dem Schluss, dass Kinder so registriert waren, dass ihre Konten standardmäßig als öffentlich definiert wurden.

"Serientäter" TikTok

Die Europäische Kommission ist nicht das erste Exekutivorgan, das TikTok wegen mangelnden Schutzes der privaten Daten von Minderjährigen bestraft. Das soziale Netzwerk wurde 2019 in den USA mit einer Geldstrafe von rund 5 Millionen Euro und 2021 von den Niederlanden mit 750.000 Euro belegt. Großbritannien verhängte im April letzten Jahres wegen ähnlicher Verstöße eine Geldstrafe von fast 15 Millionen Euro. TikTok ließ wissen, man prüfe, wie man auf die jüngste Geldstrafe reagieren werde.