Polizei räumt pro-palästinensische Demo von der Columbia University

Von Euronews mit AP

Die Universität hatte die Stadt New York um Hilfe gebeten. Jetzt hat die Polizei die pro-palästinensischen Demonstration auf dem Gelände der Columbia University geräumt.

Die Polizei in New York ist gewaltsam gegen pro-palästinensische Demonstranten an der Columbia University vorgegangen. Die Sicherheitsbeamten drangen in ein Verwaltungsgebäude ein, das die Demonstranten in der Nacht zuvor besetzt hatten, und nahmen Dutzende Personen fest.

In einer Erklärung eines Sprechers der Columbia-Universität heißt es, dass Beamte der Stadt New York aktiv wurden, nachdem die Universität um Hilfe gebeten hatte. Ein Zeltlager auf dem Campus, mit dem gegen den Krieg zwischen Israel und Hamas protestiert wurde, wurde geräumt, ebenso die Hamilton Hall der Columbia.

„Nachdem die Universität über Nacht erfahren hatte, dass die Hamilton Hall besetzt, vandalisiert und blockiert worden war, blieb uns keine andere Wahl“, teilte die Universiät mit. „Die Entscheidung, sich an die NYPD zu wenden, war eine Reaktion auf die Aktionen der Demonstranten, nicht auf die Sache, für die sie sich einsetzen. Wir haben deutlich gemacht, dass das Leben auf dem Campus nicht endlos von Demonstranten unterbrochen werden kann, die die Regeln und das Gesetz verletzen.“

Carlos Nieves, Sprecher der New Yorker Polizei, sagte, ihm lägen keine unmittelbaren Berichte über Verletzungen vor. Die Festnahmen erfolgten, nachdem die Demonstranten ein früheres Ultimatum, das Lager zu verlassen, ignoriert hatten.

Blinken drängt Israel und die Hamas, die Waffenstillstandsvereinbarung voranzutreiben

US-Außenminister Antony Blinken traf am Mittwoch mit führenden israelischen Politikern zusammen, um auf ein Waffenstillstandsabkommen zwischen Israel und der Hamas zu drängen. „Die Zeit ist reif“, sagte er und bezog sich dabei auf die Annahme eines Abkommens, das die Freilassung von Geiseln und eine Pause in dem seit fast sieben Monaten andauernden Krieg im Gazastreifen ermöglichen würde.

Blinken ist bereits zum siebten Mal seit Ausbruch des Krieges im Oktober in die Region gereist, um ein Abkommen zwischen Israel und der Hamas zu erreichen, das einen israelischen Einmarsch in die südliche Gaza-Stadt Rafah, wo Hunderttausende Palästinenser Zuflucht suchen, verhindern könnte.

„Wir sind entschlossen, einen Waffenstillstand zu erreichen, der die Geiseln nach Hause bringt, und zwar jetzt, und der einzige Grund, warum das nicht möglich ist, ist die Hamas“, sagte Blinken dem israelischen Staatspräsidenten Isaac Herzog bei einem Treffen in Tel Aviv.

"Keine Verzögerungen, keine Ausreden“

„Es liegt ein Vorschlag auf dem Tisch, und wie wir bereits gesagt haben, keine Verzögerungen, keine Ausreden“, so Blinken. Das Abkommen würde es auch ermöglichen, dass dringend benötigte Lebensmittel, Medikamente und Wasser in den Gazastreifen gelangen.

Blinken äußerte sich auf der letzten Etappe seiner regionalen Reise, die ihn zuvor nach Saudi-Arabien und Jordanien führte, wo er die Hamas aufforderte, den jüngsten Vorschlag anzunehmen. Er bezeichnete den Entwurf des Abkommens als „außerordentlich großzügig“ vonseiten Israels.

Das derzeit diskutierte Abkommen, das von den USA, Ägypten und Katar vermittelt wurde, würde nach Angaben eines ägyptischen Beamten und israelischer Medien in einer ersten Phase die Freilassung Dutzender Geiseln im Gegenzug für eine sechswöchige Einstellung der Kämpfe vorsehen. Hunderte von palästinensischen Gefangenen, die von Israel festgehalten werden, würden ebenfalls freigelassen werden.

Die Hamas hat die Zusicherung verlangt, dass eine eventuelle Freilassung aller Geiseln ein Ende der fast siebenmonatigen israelischen Angriffe auf den Gazastreifen und einen Abzug der israelischen Truppen aus dem verwüsteten Gebiet nach sich ziehen wird.

Israel hat nur eine verlängerte Pause angeboten und versprochen, seine Offensive wieder aufzunehmen, sobald die erste Phase des Abkommens beendet ist. Diese Frage hat die Bemühungen der Vermittler in den monatelangen Gesprächen wiederholt behindert.