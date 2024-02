MWC 2024: Microsoft öffnet den Zugang zu seinen KI-Modellen

Der 26. Februar 2024 war ein großer Tag für den Tech-Giganten Microsoft, der nun neue Leitprinzipien für die KI-Governance und einen mehrjährigen Vertrag mit Mistral AI vorgestellt hat.

Der Tech-Gigant Microsoft hat eine neue Reihe von Leitprinzipien zur Steuerung seiner Infrastruktur für künstliche Intelligenz (KI) vorgestellt und damit den Zugang zu seiner Technologie für Entwickler weiter geöffnet. Das schrieb der stellvertretende Vorsitzende und Präsident von Microsoft, Brad Smith auf X.

Die Ankündigung erfolgte am Montag auf der Technikmesse Mobile World Congress in Barcelona, wo KI ein zentrales Thema der diesjährigen Veranstaltung ist.

Einer der wichtigsten Punkte der neu veröffentlichten "AI Access Principles" ist die Demokratisierung von KI durch die Open-Source-Modelle des Unternehmens.

Microsoft will KI-Ökosystem aufbauen

Das Unternehmen erklärte, dass es dies durch die Ausweitung des Zugangs zu seiner Cloud-Computing-KI-Infrastruktur erreichen will.

In einem Gespräch mit Euronews Next in Barcelona sagte Smith, dass das Unternehmen seine KI-Modelle und Entwicklungstools Entwicklern auf der ganzen Welt zugänglich machen wolle, um es Ländern zu ermöglichen, ihre eigene KI-Wirtschaft aufzubauen.

"Ich denke, es ist extrem wichtig, weil wir enorme Summen investieren, offen gesagt mehr als jede andere Regierung auf der Welt, um die KI-Datenzentren aufzubauen, damit die Menschen in jedem Land diese Technologie nutzen können", sagte Smith.

Microsoft hat große Investitionen geleistet

"Grundsätzlich besagen die Grundsätze, dass wir dies nicht nur für uns selbst entwickeln. Wir machen es für Unternehmen auf der ganzen Welt zugänglich, damit sie in ihre eigenen KI-Erfindungen investieren können", so Smith gegenüber Euronews Next.

"Zweitens: Wir haben eine Reihe von Prinzipien. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir die Menschen fair behandeln. Ja, wenn sie diese Technologie nutzen, müssen sie verstehen, wie wir die Bausteine zur Verfügung stellen, damit sie sie kennen und nutzen können", fügte er hinzu.

"Wir werden nicht die Daten, die sie für sich selbst entwickeln, nehmen und darauf zugreifen, um mit ihnen zu konkurrieren. Wir werden nicht versuchen, von ihnen zu verlangen, dass sie die Verbraucher oder ihre Kunden nur über einen App-Store erreichen, den wir genau kontrollieren", so Smith.