Bericht: Messaging-Apps werden zur Verbreitung von Propaganda genutzt

Beliebte Messaging-Apps wie WhatsApp und Telegram werden zunehmend für politische Zwecke genutzt, unter anderem, um politische Propaganda zu verbreiten, so Experten in einem neuen Bericht.

Forscher der New York University (NYU) befragten 4.500 Nutzer von Messaging-Apps in neun Ländern und untersuchten politische Strategen in 17 Ländern, um herauszufinden, wie die einzelnen Akteure Plattformen wie WhatsApp oder Telegram nutzen, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen.

Zweiundsechzig Prozent der befragten Nutzer hatten über diese Apps politische Inhalte erhalten, so der Bericht. 55 Prozent dieser Inhalte stammten von Personen, die sie nicht kannten.

Grund: Fehlende Moderation von Inhalten

Das liegt daran, dass Plattformen wie WhatsApp, Viber und Telegram Inhaltsmoderation vermissen lassen und zusätzlich über Funkrtionen verfügen, die den Effekt noch verstärken, so der Bericht.

"Einige Messaging-Apps präsentieren sich als Plattformen, die für eine sichere und private Kommunikation unter Gleichgesinnten gedacht sind, monetarisieren ihre Produkte jedoch durch Funktionen, die eine große Reichweite und die Verbreitung von Nachrichten ermöglichen", so der Bericht.

Bezahlte Funktionen steigern die Reichweite von Desinformation

Politische Akteure nutzen kostenpflichtige Funktionen auf diesen Messaging-Apps, um Zugang zu mehr Massen zu erhalten, so der Bericht.

Die Business-Plattform von WhatsApp bietet Abonnenten ein "grünes Häkchen" bei der Verifizierung, automatisierte Nachrichtenübermittlung und eine unbegrenzte Kundenreichweite, die ihre Inhalte verstärken, so der Bericht.

Es gibt auch eine Opt-in-Funktion für WhatsApp-Nutzer, mit der sie entscheiden können, ob sie Nachrichten von bezahlten Unternehmen erhalten möchten, so der FAQ-Bereich der App.

Die Messaging-Richtlinien von WhatsApp besagen, dass staatliche Stellen die Plattform nutzen dürfen, politische Parteien, Politiker und politische Kampagnen jedoch nicht. Sie sagten den Forschern auch, dass sie während der Wahlen "zusätzliche Ressourcen" einsetzen, um sicherzustellen, dass ihre Richtlinien nicht verletzt werden.

Der Bericht stellt jedoch fest, dass einige Nutzer Wege gefunden haben, die Regeln zu umgehen. Einige gaben sich als Schauspieler aus oder legten Profile unter falschen Geschäftsnamen an, verifizierten sich bei X verifizieren und nutzten das als Beweis, den sie für WhatsApp-Geschäftsdienste verwendeten.

Viber funktioniert auf ähnliche Weise: Laut der Website der App können die Nutzer eine Einstellung aktivieren, um den Empfang von Nachrichten zu unterbinden.

Der Bericht fand eine Umgehung dieses Verfahrens in der Ukraine, wo politische Berater über einen Messaging-"Partner" oder Anbieter verifizierte Viber-Konten erhielten.

Die ukrainischen Akteure starteten dann Social-Media-Kampagnen, in denen sie die Nutzer aufforderten, sich mithilfe von QR-Codes in ihre Mailinglisten einzutragen, sodass die Nutzer unwissentlich Nachrichten von ihren Gruppen erhielten, so der Bericht.

Bei Telegram kannjeder Nutzerfür weniger als 5 Euro pro Monat viele zusätzliche Funktionen wie automatische Nachrichten, Schnellantworten, Profilabzeichen und Chatbot-Unterstützung nutzen.

Laut dem NYU-Bericht können sich politische Agenten auf Telegram als "offizielle" Konten ausgeben, ohne dass sie verifiziert werden müssen.

Telegram ermöglicht es auch jedem, Werbeplätze in Kanälen mit hoher Teilnehmerzahl zu kaufen, die laut der App jeden Monat etwa 1 Billion Aufrufe generieren.

Rakuten, die Muttergesellschaft von Viber, sagte in einer Erklärung, die Euronews Next zugesandt wurde, dass ihre Richtlinien und Funktionen "ihnen dabei helfen, fundierte Entscheidungen darüber zu treffen, welchen Inhalten sie vertrauen".

"Wir entwickeln unsere App weiter und setzen unsere Richtlinien mit Blick auf unsere Nutzer durch", heißt es in der Erklärung.

Euronews Next hat Meta, das Unternehmen hinter WhatsApp, und Telegram um einen Kommentar gebeten, aber keine sofortige Antwort erhalten.

Plattformen verstärken auch Desinformation

Die kostenpflichtigen Funktionen dieser Messaging-Apps verstärken dem Bericht zufolge die seit langem bestehenden Desinformationstechniken.

Der erste Schritt, um eine Botschaft zu verbreiten, besteht darin, bereits bestehende Gruppen in sozialen Medien zu erstellen oder zu infiltrieren. Da Viber die Anzahl der Teilnehmer in einer Gemeinschaft oder einem Kanal nicht begrenzt, spielt es direkt in ihre Strategie hinein, so der Bericht.

Selbst wenn Gruppen, die sie infiltrieren, als unpolitisch gelten, nutzen die Propagandisten "die erklärten Interessen der Mitglieder, um politische Botschaften zu verfassen, die wahrscheinlich auf Resonanz stoßen", so der Bericht.

Unter den Mitgliedern befinden sich auch gefälschte Profile, die erstellt wurden, um eine Person oder ein Unternehmen "mit einem bestimmten Standpunkt" zu vertreten, so der Bericht.

Propagandisten können auch Crossposting betreiben, bei dem sie dieselbe Nachricht auf mehreren Social-Media-Kanälen gleichzeitig posten.

Eine andere indische App namens ShareChat ermöglicht es Nutzern, Telegram-Inhalte auf WhatsApp und anderen Meta-eigenen Plattformen wie Facebook und Instagram zu verbreiten.

Die Kombination all dieser Taktiken führt zu dem, was die Forscher als "Rückkopplungsschleifen" bezeichnen, bei denen dieselben Inhalte immer wieder in verschiedenen Teilen des Plattform-Ökosystems auftauchen, so der Bericht.

Empfehlungen für Messaging-Apps

Die Forscher sagen, dass eine Herausforderung für diese Apps darin besteht, dass Verschlüsselung zwar von Propagandisten zur Verschleierung genutzt werden kann, aber auch für Aktivisten, die "von Überwachung bedroht" sind, von Nutzen sein kann.

Vor diesem Hintergrund bieten die Autoren eine lange Liste von Empfehlungen für Messaging-App-Unternehmen an, wie z. B. die Einführung von Beschränkungen für die Erstellung von Konten und eine strengere Überprüfung von Geschäftskonten.

Für politische Entscheidungsträger schlägt der Bericht vor, verschlüsselte Nachrichten in die bestehende Regulierung einzubeziehen, diese aber nicht zu schwächen.

"Der Wert verschlüsselter Nachrichten für Menschenrechtsverteidiger und die Gesellschaft im Allgemeinen übersteigt die Bedrohung durch Desinformation über verschlüsselte Chat-Apps", heißt es in dem Bericht.

Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, besteht darin, Unternehmen zu zwingen, inhaltsneutrale Informationen darüber offenzulegen, wie ihre Richtlinien und Durchsetzungssysteme zur Bekämpfung von Desinformation funktionieren.