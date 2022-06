no comment

Ein Fischer in Kambodscha hat im Mekong einen 330 Kilogramm schweren Stachelrochen gefangen. Das Tier wurde vermessen und gewogen sowie anschließend wieder in die Freiheit entlassen. Ebenfalls in der Provinz Stung Treng wurde vergangenen Monat ein Riesenrochen gefangen, der 180 Kilogramm wog.