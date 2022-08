Militärische Ausbildung in der Anadolu-Kaserne in Somalia: 2010 unterzeichnete das Land ein Abkommen mit der Türkei, in dem festgehalten wurde, dass die Türkei das ostafrikanische Land bei der Truppenaus- und Weiterbildung unterstützt. Dazu gehört auch Türkischunterricht für die Uniformierten, die darüber hinaus unter anderem in naturwissenschaftlichen Fächern, Geschichte, Erdkunde und nachrichtendienstlichen Tätigkeiten geschult werden. Die Türkei berät Somalia ebenfalls in militärischen Dingen.