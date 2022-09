no comment

Das häßliche Bild der Krieges sind immer wieder Trümmer: In der Region Donezk, hier die Stadt Slovjansk, ist am Mittwoch heftig gekämpft worden. Häuser liegen in Schutt und Asche.

Die Ukraine wehrt sich seit dem 24. Februar gegen die russische Invasion. Trotz der Gegenangriffe stehen einschließlich der Halbinsel Krim weiter mehr als 20 Prozent des ukrainischen Territoriums unter russischer Kontrolle.