Tausende Menschen strömen am Halloween-Abend nach Salem, auch bekannt als die Hexenstadt. Touristen und Feiernde nehmen an den Halloween-Feierlichkeiten teil, die in der ganzen Stadt stattfinden. Die Stadt im US-Bundesstaat Massachusetts ist bekannt für die Salemer Hexenprozesse und alles, was mit Hexen und Vampiren zu tun hat.

Auch in Mexiko, auf der Insel Xochimilco, gibt es Einiges zu entdecken. Die Geschichte der Insel und ihre gespenstische Puppensammlung lockt zahlreiche Touristen aus aller Welt an.