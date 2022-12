Beim Luciafest gedenkt Schweden der Heiligen Lucia von Syrakus. Zwar erst am 13. Dezember, aber im Freilichtmuseum Skansen in Stockholm wurde an diesem Wochenende schon einmal vorgefeiert. Die Lucia-Darstellerin trägt gemäß alter Sitte eine Krone mit brennenden Kerzen auf dem Kopf, sie ist ebenso wie die teilnehmenden Jugendlichen in ein weißes Gewand gekleidet. Im Rahmen der Feierlichkeiten werden Lieder gesungen. Lucia gilt in Schweden als Lichtbringerin, was insbesondere in der dunklen Jahreszeit eine ebenso ehrenvolle wie wichtige Aufgabe ist.