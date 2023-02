no comment

Die Menschen im alten China glaubten, dass man die Himmelsgeister im Licht des ersten Vollmonds des neuen Jahres umherfliegen sehen könne. Mit der Zeit entwickelte sich ihre von Fackeln erhellte Suche nach Geistern zum Laternenfest, das heute in Tempeln und Parks mit bunten Lampions gefeiert wird. In früheren Zeiten gaben Eltern ihren Kindern am ersten Schultag im neuen Jahr Laternen mit auf den Weg als Symbol dafür, dass sie ihnen eine strahlende Zukunft wünschten.