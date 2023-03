Beginn des Ramadan in Indonesien

Millionen Muslime in Indonesien feiern den heiligen Monat Ramadan. Der Minister für religiöse Angelegenheiten, Yaqut Cholil Qoumas, gab am Mittwochabend bekannt, dass der Ramadan am Donnerstag beginnen wird, nachdem die Sichtung der Mondsichel durch islamische Astronomiebeobachter aus mehreren Regionen bestätigt worden war.

Es wird erwartet, dass die meisten Indonesier - fast 90 % der 277 Millionen Einwohner des Landes sind Muslime - dem offiziellen Datum folgen werden. Kurz nach der Bekanntgabe des Datums füllten sich die Moscheen mit Gläubigen, die am ersten Vorabend des Ramadan das Abendgebet "tarawih" verrichteten.

In der Istiqlal-Großmoschee in Jakarta, der größten Moschee Südostasiens, drängten sich Zehntausende von Gläubigen Schulter an Schulter. Während des Ramadan verzichten die Muslime von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang auf Essen, Trinken, Rauchen und Geschlechtsverkehr.

Schon ein winziger Schluck Wasser oder ein Hauch von Rauch reicht aus, um das Fasten zu brechen. Am Abend kommen Familie und Freunde zusammen und feiern in festlicher Atmosphäre. Das Fasten soll die Gläubigen näher an Gott heranführen und sie an das Leid der Armen erinnern.

Von den Muslimen wird erwartet, dass sie die täglichen Gebete strikt einhalten und sich in verstärkter religiöser Kontemplation üben. Außerdem werden sie aufgefordert, während des heiligen Monats auf Klatsch, Streit und Flüche zu verzichten.