Amazonas-Surfer und Himmel voller Ballons in Indonesien

Indonesien

Der Himmel von Wonosobo auf der indonesischen Insel Java füllt sich mit bunten Heißluftballons. Dutzende von selbstgemachten Ballons fliegen während des tagelangen Ansor Kertek Balloon Culture Festival, das dieses Jahr nach einer Covid-Pause in den Jahren 2020 und 2021 wieder in vollem Gange ist. Das Festival, das eine Tradition zur Feier von Eid Al-Fitr ist, war zuvor von der Luftfahrtgemeinschaft kritisiert worden, da die Ballons oft wegflogen und als gefährlich für kommerzielle Flüge angesehen wurden.

Brasilien

Darauf freuen sich Surfer in Arari, einer Stadt im Bundesstaat Maranhao, im Nordosten Brasiliens, zweimal im Jahr: Die "Pororoca", eine große Süßwasserwelle, die sich im Fluss Mearim im Amazonasgebiet bildet. Pororoca bedeutet in der indigenen Sprache der Tupi Guarani "großes Gebrüll". Das Phänomen tritt in der Regel im März und September bei Voll- und Neumond auf, wenn das Meerwasser des Atlantiks bei Flut auf die Strömungen der Amazonasflüsse trifft und diese in entgegengesetzte Richtungen treibt. Dann rollt auch eine bräunliche, teils bis zu vier Meter hohe Welle zweimal täglich den Mearim-Fluss entlang.