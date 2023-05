Uman: Trauerfeier für Opfer des Raketenangriffs

In der ukrainischen Stadt Uman sind Opfer des russischen Angriffs begraben worden. 23 Menschen wurden getötet, als zwei Raketen in ein Wohnhaus einschlugen. Nach Angaben des ukrainischen Innenministeriums waren sechs Kinder unter den Todesopfern. Am zerstörten Gebäude in Uman legten Menschen Blumen nieder.

In der ukrainischen Stadt Uman sind Opfer des russischen Angriffs begraben worden. 23 Menschen wurden getötet, als zwei Raketen in ein Wohnhaus einschlugen. Nach Angaben des ukrainischen Innenministeriums waren sechs Kinder unter den Todesopfern. Am zerstörten Gebäude in Uman legten Menschen Blumen nieder.