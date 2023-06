Eine lebensgroße "Indiana Jones"-Statue ist an diesem Mittwoch in London der Öffentlichkeit vorgestellt worden, nachdem sie Anfang der Woche von Indiana Jones-Darsteller Harrison Ford enthüllt wurde.

Das Denkmal zeigt den berühmten Entdecker mit seiner Peitsche und dem Filzhut. Sie ist am Leicester Square zu sehen. Die Enthüllung fällt mit dem Kinostart von "Indiana Jones and the Dial of Destiny" zusammen, der derzeit in Großbritannien gezeigt wird.