Menschenmassen "steinigen den Teufel" zum Beginn des Opferfests Eid al-Adha

Muslimische Gläubige haben am Mittwoch am Ende der Hadsch-Pilgerfahrt nach Saudi-Arabien symbolisch die "Steinigung des Teufels" vollzogen. Im Morgengrauen begannen Hunderttausende von muslimischen Pilgern in Mina damit, drei Betonmonolithen, die den Satan repräsentieren, zu steinigen, und machten sich auf den Weg nach Mekka, um dort im Kreis um die Kaaba, den riesigen schwarzen Würfel der Großen Moschee, zu gehen.