Seltenes Spektakel: Mit dem Segelboot durch den Panamakanal

Mit dem Marineschulschiff "Esmeralda" sind Dutzende chilenischer Matros:innen in den Panamakanal eingefahren. Das mehr als hundert Meter lange Segelboot erregte die Aufmerksamkeit der Beobachter:innen, die sich an Land drängten, um der Durchfahrt zuzuschauen.

Nach der Durchfahrt unter der imposanten Brücke der Amerikas, die beide Seiten des Kanals in der Pazifikzone miteinander verbindet, lief das Schulschiff "Esmeralda" am Mittwoch in den Hafen von Balboa ein, wo es von einer Militärkapelle begrüßt wurde.

"Für Chile hat Panama eine strategische Position auf globaler Ebene als Vermittler für den internationalen Handel [...] und die Anwesenheit dieses Schiffes hier stärkt das", sagte der Kommandant des Schiffes, Kapitän Juan Soto. Fast 6 % des weltweiten Seehandels fließen durch die Wasserstraße, die das Karibische Meer mit dem Südpazifik verbindet.

Mehr als 50 Jungmatros:innen nehmen an der viereinhalbmonatigen Ausbildungsreise teil. Es handelt sich um Offizier:innen und Unteroffizier:innen, die vor kurzem ihren Abschluss an der chilenischen Marineschule oder an der chilenischen Schule für diplomierte Matrosen gemacht haben und ihre Ausbildung wie in alten Zeiten absolvieren: mit dem Wind.

"Es ist eine großartige Gelegenheit und eine sehr schöne Erfahrung, denn ich bin zum ersten Mal durch den Panamakanal gefahren, und das sind neue Erfahrungen, die ich im Leben sammeln kann", sagte Obergefreite Lucía Ramírez-

Das weiße Viermastschiff mit einer Höhe von mehr als 40 Metern und 29 Segeln wurde vor 70 Jahren in Spanien gebaut und ist ein Schwesterschiff des Schulschiffs "Juan Sebastián de Elcano" der spanischen Marine.