Wer ist der beste Hemingway? Doppelgänger versammeln sich in Key West

An seinem 68. Geburtstag hat ein weißbärtiger Mann aus Wisconsin den Hemingway Doppelgänger Wettbewerb, den Höhepunkt der jährlichen Hemingway Days in Key West, gewonnen.

Gerrit Marshall, ein pensionierter Fernsehtechniker aus Madison, setzte sich in der Sloppy Joe's Bar durch. Dort war der Schriftsteller Ernest Hemingway in den 1930er Jahren häufig anzutreffen war, als er in Key West lebte.

"Das ist der beste Geburtstag, den ich je hatte", sagte Marshall, er hat nur einen Tag nach dem 21. Juli, dem Geburtstag von Hemingway, seinen Geburtstag. Der US-Autor Hemingway ist 1899 geboren und hat sich im Alter von 61 Jahren das Leben genommen.

Bei der Veranstaltung in Key West machen die Hemingway Look Alikes (wie die Doppelgänger auf Englisch genannt werden) auch einen "Lauf", der der Stierhatz in Pamplona nachempfunden ist, aber eher an einen langsamen Spaziergang erinnerte. Dabei traten etwa ein Dutzend bärtige Hemingway-Imitatoren auf - gekleidet in weiße Gewänder und mit roten Schals, wie sie typischerweise bei Sanfermines in Pamplona getragen werden. Sie zogen mit einer "Herde" lebensgroßer Stiernachbildungen auf Rädern durch die historische Innenstadt der Insel Key West.