Schrecken der Woche: Löschflugzeug-Crash, Gewalt in Israel und tote Wale

đŸ‡ŹđŸ‡· In Griechenland ist ein Löschflugzeug in Karystos vor laufenden Kameras abgestĂŒrzt. Erst Stunden spĂ€ter stand fest: die beiden Piloten an Bord haben den Crash nicht ĂŒberlebt. Seit Wochen kĂ€mpfen die griechischen Feuerwehrleute bei extrem hohen Temperaturen von ĂŒber 40 Grad im Schatten gegen verheerende WaldbrĂ€nde. Auf Rhodps mussten Touristinnen und Touristen sogar teilweise per Schiff von einem Strand evakuiert werden. Auf Bildern danach ist zu sehen: der Wald am Strand ist völlig verkohlt.

📣 In Israel gehen die Demos gegen die Justizreform der rechten Regierung von MinisterprĂ€sident Benjamin Netanjahu weiter. In Tel Aviv kam es auch zu gewaltsamen Szenen. Zum ersten Mal seit Jahren haben sich zahlreiche MilitĂ€rangehörige den Protesten angeschlossen. Die Protestierenden halten die Reform fĂŒr undemokratisch, weil der Oberste Gerichtshof dadurch Befugnisse verliert - zugunsten der Regierung.

🐋 In Australien waren viele Wale in Cheyenes gestrandet. Trotz der Rettungsversuche von Aktivistinnen und Aktivisten kam die Hilfe fĂŒr mehrere SĂ€ugetiere der Meere in Cheyenes im australischen Westen zu spĂ€t.