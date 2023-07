Hong Kong Ani-com and Game Convention: Cosplay wieder ohne Masken

Endlich wieder Hong Kong Ani-com and Game Convention ohne Masken. So dürften es die Teilnehmenden des Events sehen, das nun das erste Mal seit mehreren Jahren ohne Corona-Schutzmaßnahmen stattfand. Doch einge Cosplayer legten den Mund-Nase-Schutz auch in diesem Jahr an.

Endlich wieder Hong Kong Ani-com and Game Convention ohne Masken. So dürften es die Teilnehmenden des Events sehen, das nun das erste Mal seit mehreren Jahren ohne Corona-Schutzmaßnahmen stattfand. Doch einge Cosplayer legten den Mund-Nase-Schutz auch in diesem Jahr an. Die Convention ist das größte Cosplay-Treffen der Stadt, bei dem sich die Leute als ihre Lieblingscharaktere aus Anime-Filmen, Comics und Videospielen verkleiden. Der Student und Cosplayer Felix Kwok findet, dass das Hobby sein Sozialleben bereichert: „Durch das Cosplayen finde ich viele Freunde, denn dieses Hobby bringt uns zusammen und wir genießen die gemeinsame Zeit. Und wenn wir zusammen unterwegs sind, fühle ich mich in der Öffentlichkeit nicht allein und schäme mich nicht.“ Die fünftägige Veranstaltung läuft noch bis zum 1. August.