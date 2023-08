Große Auktion: 1.400 persönliche Gegenstände von Freddie Mercury

Mehr als 1.400 persönliche Gegenstände von Freddie Mercury, darunter seine extravaganten Bühnenkostüme, handschriftliche Entwürfe von "Bohemian Rhapsody" und sein geliebter Yamaha-Baby-Flügel, mit dem er die größten Hits von Queen komponierte, werden vor ihrer Versteigerung in einer kostenlosen Ausstellung bei Sotheby's London gezeigt.

Die umfangreiche Sammlung von persönlichen Gegenständen des Sängers, die Mercurys enger Freundin Mary Austin hinterlassen wurde, war seit seinem Tod im Jahr 1991 30 Jahre lang ungestört in seinem Anwesen im Westen Londons aufbewahrt worden.

Austin, 72, sagte in einem BBC-Interview im April, sie habe beschlossen, fast alle Gegenstände zu verkaufen, um "dieses ganz besondere Kapitel in meinem Leben abzuschließen" und "meine Angelegenheiten in Ordnung zu bringen".

Unter den Hunderten von Mercurys persönlichen Schätzen befanden sich bisher ungesehene Arbeitsentwürfe der Hits "Don't Stop Me Now", "We Are the Champions" und "Somebody to Love".

Der handgeschriebene Entwurf von "Bohemian Rhapsody" - aus dem hervorgeht, dass Mercury mit dem Namen "Mongolian Rhapsody" experimentierte, bevor er ihn wieder strich - wird voraussichtlich 800.000 bis 1,2 Millionen Pfund (1 bis 1,5 Millionen Dollar) einbringen.

Der Star der Show ist jedoch Mercurys geliebter Yamaha-Baby-Flügel, der für 2 bis 3 Millionen Pfund (2,5 bis 3,8 Millionen Dollar) verkauft werden soll. Der Flügel überlebte mehrere Umzüge, stand im Mittelpunkt seiner Villa und war von 1975 bis zu seinem Tod das Herzstück von Mercurys musikalischer und persönlicher Geschichte.