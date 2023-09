Ein Lemur, der aus einem Privathaus ausgebrochen in Springfield im US-amerikanischen Bundesstaat Missouri war, hat sich mit der Polizei eine wilde Verfolgungsjagd geliefert.

Am Dienstag erhielten die Beamten einen Anruf, dass das kleine Primat mit dem markanten Ringelschwanz in einem Park in der Nachbarschaft gesichtet worden war. Mithilfe einiger Passanten konnte der Lemur eingefangen und anschließend zu seinem Besitzer zurückgebracht werden.