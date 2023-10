The Sphere von James Nolan - Veranstaltungsort der Superlative in Las Vegas

James Dolan hat einen Plan ausgeheckt, um der Unterhaltungsbranche ein neues Gesicht zu geben, das über die beliebten Veranstaltungsorte wie die Radio City Music Hall und seinen Madison Square Garden hinausgeht.

Mit Blick auf Las Vegas dachte Dolan gemeinsam mit David Dibble, dem CEO von MSG Ventures, über die Schaffung eines innovativen Veranstaltungsortes nach, der das ganze Jahr über ein Anziehungspunkt sein könnte. Beide experimentierten mit verschiedenen Formen für die Struktur - wie einem Muffin, einer Box und sogar einer Pyramide - bis Dolan in einer späten Nacht vor sieben Jahren einen Kreis mit einem Strichmännchen im Inneren auf ein Notizbuch zeichnete.

In diesem Moment war The Sphere geboren. Jetzt ist Dolans Vision Wirklichkeit, wenn U2s "UV Achtung Baby"-Residency am Freitagabend die Eröffnung seines kugelförmigen High-Tech-Veranstaltungsortes in Las Vegas einläutet.

"Es ist wirklich ein neues Medium", sagte Dolan, der Vorstandsvorsitzende des Madison Square Garden und Eigentümer der New York Knicks und Rangers. Er sprach mit den Medien während eines Rundgangs am Donnerstag im Atrium des Venetian's Sphere - einem riesigen kugelförmigen Veranstaltungsort, der 366 Fuß hoch und 516 Fuß breit ist.

Im Inneren des Sphere umgibt ein hochauflösender LED-Bildschirm die Hälfte der 17.500 Zuschauerplätze. Der Veranstaltungsort ist mit Tausenden von Lautsprechern ausgestattet, die ein "kristallklares" mehrschichtiges 160.000-Audiosystem für jeden Sitzplatz im Inneren liefern werden.

Der Veranstaltungsort bietet eine Reihe von technischen Attraktionen, darunter fünf interaktive humanoide Roboter namens Aura.

Außerhalb des Sphere ist der hochmoderne Veranstaltungsort ein Verkehrshindernis - vor allem nachts. Am 4. Juli erregte es - direkt am Las Vegas Strip - mit einem digitalen Feuerwerk, einem Augapfel, der den Horizont mit den Worten "Hello World" zu scannen schien, sofortige Aufmerksamkeit.

Neben den 25 Konzerten von U2 wird nächste Woche eine Sonderproduktion des Regisseurs Darren Aronofsky mit dem Titel "Postcard from Earth" gezeigt.

Touristen, Touristinnen und Flugreisende haben gesehen, wie die 2,3-Milliarden-Dollar-Kugel die Skyline von Las Vegas mit dem Abbild der Erde oder des Mondes, springenden Basketbällen und Kunstdesigns beleuchtet hat. Der Veranstaltungsort wurde mit den Charakteren des kommenden Animationsfilms "Trolls Band Together" auf seiner LED-Außenfläche und der Veröffentlichung der neuen Single "Better Place" von NSYNC, einem Song aus dem Soundtrack des Films, geschmückt.

Die Sphere ähnelt der Attraktion Spaceship Earth im Themenpark Epcot von Walt Disney World in Florida. Das Design zieht auch Vergleiche mit dem Biosphärenmuseum in Montreal (Kanada) und der Avicii Arena in Schweden.

Sie überragt den Strip nicht wie das 520 Fuß hohe High Roller-Aussichtsrad, das der Casino-Riese Caesars Entertainment 2014 eröffnete, oder der 1996 eröffnete 1.149 Fuß hohe Turm des Strat Hotel & Casino.

