10 Tage Zugdach: So versuchen Tausende die Flucht an die mexikanisch-amerikanische Grenze

Mehr als tausend Migranten sind am vergangenen Dienstag in Ciudad Juarez mit dem Zug an der mexikanisch-amerikanischen Grenze eingetroffen. Nicht im Zug, sondern auf dem Dach eines Güerzugs. Sie haben die 10 Tage lange Fahrt auf den Waggons auf sich genommen, in der Hoffnung, in die USA zu gelangen.

Mehr als tausend Migranten sind am vergangenen Dienstag in Ciudad Juarez mit dem Zug an der mexikanisch-amerikanischen Grenze eingetroffen. Nicht im Zug, sondern auf dem Dach eines Güerzugs. Sie haben die 10 Tage lange Fahrt auf den Waggons auf sich genommen, in der Hoffnung, in die USA zu gelangen. Ganze Familien mit kleinen Kindern, mehrheitlich venezolanischer Herkunft, hatten sich im Bundesstaat Mexiko-Stadt (Zentrum) auf den Weg gemacht, ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt auf halber Strecke zur US-Grenze. Ein extrem gefährliches Unterfangen, vor allem der Absprung vom Zugdach bei der Ankunft. Es kommt zu tödlichen Unfällen, Verletzungen oder Verstümmelungen. Behörden hätten mehrmals versucht, sie vom Zugdach zu holen, erklärte Daiverson Muñoz, ein 20-jähriger Venezolaner. "Und wir sind mitten in der Wüste gestrandet. Aber das macht nichts, wir sind hier und fühlen uns superglücklich, weil wir dabei sind, unseren Traum zu verwirklichen. Es war hart, aber nicht unmöglich". "Am schlimmsten war es zu sehen, wie viele Menschen während der Fahrt verletzt wurden", fuhr Muñoz fort, der in seinem Heimatland Jura studiert. Der letzte Teil der 370 km langen Reise dauerte aufgrund der vielen Zwischenstopps 17 Stunden. Diese riskante Reise ist aufgrund der Beschränkungen beim Kauf von Bustickets praktisch zur einzigen Möglichkeit geworden, zur Grenze zu gelangen. Seit Mitte September ist die Zahl der illegalen Passagiere so stark angewachsen, das der größte mexikanischen Eisenbahnbetreiber Ferromex den Zugverkehr um 30% reduziert hat. Die Regierung hat die Sicherheitsmaßnahmen verschärft. Kaum angekommen, stoßen die Reisenden auf Beamten des mexikanischen Nationalen Instituts für Migration (INM) und vor allem den meterhohen Stacheldrahtzaun der texanischen Nationalgarde am Ufer des Rio Bravo, der natürlichen Grenze zu den USA. Einige Migranten warten auf den Termin, den sie über die mobile App CBP One erhalten haben, um zu versuchen, legal in die USA einzureisen. Andere versuchen, die Grenze zu Fuß zu überqueren, um sich auf der anderen Seite der Grenzpolizei zu stellen. Doch so weit kommt es nicht. Nach einem dreistündigen Fußmarsch erreichen Hunderte von ihnen die Grenzmauer, wo sie von etwa 50 Mitarbeitern der Migrationsbehörde und Dutzenden Polizisten erwartet werden, um die Überquerung zu verhindern.